La joven que acusó a la China Suárez rompió el silencio y reveló detalles de la tensa situación

Ekaterina, la joven que acusó a la novia de Mauro Icardi, dialogó con Intrusos y sorprendió a todos con sus declaraciones.

En las últimas horas, la China Suárez quedó envuelta en un enorme escándalo luego de que una joven la acusó de haberla agredido. Todo sucedió en el VIP de un conocido local bailable ubicado en la ciudad de Buenos Aires.

"La China la agarró de atrás de los pelos y la corrió", contaron en LAM. Finalmente y para saber la historia completa, Ekaterina rompió el silencio en Intrusos y reveló todos los detalles sobre esta tensa situación.

El periodista le preguntó si efectivamente la agarró del pelo y la joven fue tajante: "Ella sabrá", expresó tras segundos de silencio. Además, contó que "nos invitaron los amigos, él estaba solo y después llegó ella".

La joven habló sobre el tenso encuentro con la China Suárez "Enojada estaba, pero quizás con él, no sé si conmigo. Se anda diciendo que soy fan, no soy fan y no sé ni dónde juega", sentenció Ekaterina. En otra parte de la entrevista confirmó que no dejó que Mauro Icardi le diera un beso.