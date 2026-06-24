Filtraron el polémico gesto de Mauro Icardi que desató la furia de la China Suárez en un boliche: "Gato"

Salieron a la luz más detalles del violento episodio ocurrido el fin de semana en un reconocido boliche: los detalles.

El confuso episodio protagonizado por la China Suárez en la noche porteña suma un nuevo y escandaloso capítulo. Tras las primeras versiones que hablaban de un fuerte cruce con una supuesta fanática de Mauro Icardi, en las últimas horas trascendieron los detalles exactos de lo ocurrido dentro del sector VIP del boliche Tequila.

De acuerdo a la información brindada por testigos del hecho, la tercera en discordia es Ekaterina, conocida en su entorno como "Eka", una joven que comenzó a desempeñarse recientemente como relacionista pública. La salida de la muchacha y sus amigas comenzó con una cena en el exclusivo restaurante Gardiner y culminó en la discoteca, donde por cuestiones laborales terminaron compartiendo el sector preferencial con la pareja mediática.

Las miradas y la "postura gato" El relato de quienes presenciaron la secuencia indica que la dinámica en el lugar invitaba a la confusión. Mientras Suárez se encontraba haciendo la suya con otros allegados, Icardi estaba instalado en una mesa junto a dos amigos (uno de ellos de origen uruguayo, llamado Enzo).

Según el testimonio del entorno de la relacionista pública, la actitud del deportista llamó la atención desde el primer momento. "Él la miraba mucho a Eka, le hacía ojitos y le sonreía. Pensábamos que estaba solo", relataron. La fuente fue aún más gráfica al describir el accionar del delantero durante toda la madrugada, asegurando que se manejó con total soltura frente a las mujeres presentes: "A Icardi no le importó nada, estaba en postura gato mal".

El detonante: un intento de beso El clima escaló hacia el final de la noche, momento en el que el VIP de la discoteca suele abrirse a más personas y el espacio físico se reduce, obligando a los presentes a estar más apretados. Fue en ese contexto donde ocurrió la maniobra que desató el conflicto.