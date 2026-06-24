"Le gustarán las cosas en negro": el demoledor análisis de Ramiro Marra que dejó contra las cuerdas a Jésica Cirio

Las imágenes de los fajos de dólares hallados en el vestidor de Jesica Cirio continúan provocando reacciones. Esta vez, quien opinó sobre el tema fue Ramiro Marra , que durante una entrevista en Puro Show analizó el caso desde una perspectiva financiera y puso en duda la lógica de conservar semejantes sumas de dinero en efectivo.

"Lo lógico es que cuando vos tenés tanta plata, la tenés en un banco invertida, no en cash", opinó el político. "Cuando alguien tiene mucha plata en efectivo, es que anda en cosas raras", sumó el empresario.

Al referirse a la investigación que involucra a Martín Insaurralde, Marra consideró que Cirio también deberá dar explicaciones ante la Justicia: "Si alguien toma la decisión de casarse tienen que entender que no son simplemente cuestiones sentimentales las que la cruzan sino cuestiones legales".

En la misma línea, el economista fue aún más contundente al asegurar: "No se puede lavar las manos y tendrá que justificar todo su dinero igual que lo tiene que justificar su ex, Insaurralde".

Ramiro Marra también arriesgó una estimación sobre el dinero que aparece en la grabación. "Yo creo que ahí había cuatro millones de dólares como mínimo", afirmó el político al ser consultado sobre el contenido de los cajones que se observan en las imágenes.

Durante la conversación surgió además una comparación entre las causas judiciales que alcanzan a Insaurralde y a Elías Piccirillo, ambos exparejas de Cirio. A partir de eso, Marra lanzó una crítica dirigida a las elecciones personales de la conductora. "Debe tener un imán para buscar gente que no tiene manera de justificar el dinero", lanzó el empresario. "Le gustarán las cosas en negro, no sé. Es llamativo. Lo peor es cómo fue recurriendo insistentemente en el mismo error", añadió el político.

El empresario también fue letal con la modelo por la elección de sus parejas. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

Otro de los puntos que cuestionó fue la postura de Cirio respecto del dinero que aparece vinculado a las distintas investigaciones. "Para mí no es cómplice ni socia, pero creo que si vamos a los cajones de Susana Giménez no encontramos tanta plata y es diez veces más exitosa que Jesica Cirio", sostuvo el economista.

Más adelante, cuando le recordaron que la modelo había asegurado en una entrevista que nunca había visto semejante cantidad de dinero, respondió con una frase cargada de ironía: "Capaz no lo vio, pero lo tocó. Lo usó".

Sobre el final de la charla, Ramiro Marra insistió en que la utilización de grandes sumas en efectivo resulta cada vez más difícil de justificar en el sistema financiero actual. "Hoy tener dinero en efectivo tiene un costo enorme porque cuando hay que hacer cualquier operación aparece el origen del dinero", explicó el político. Según planteó, los mecanismos de control vigentes permiten rastrear con mayor facilidad el movimiento de fondos y detectar inconsistencias. Por eso concluyó. "Cuando ven este tipo de movimientos siempre hay cosas raras atrás", cerró diciendo el empresario.