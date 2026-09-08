Impactante glamour en el Alvear: todas las fotos y sociales de la gala solidaria de Fundaleu

¡Glamour y más glamour! La gala solidaria de Fundaleu reunió a figuras del espectáculo que trabajaron de mozos de lujo para recaudar fondos.

No te peirdas la extensa galería de famosos, al final de la nota.

El Alvear Palace Hotel de Buenos Aires fue el espacio elegido para la 27ª edición de "Famosos por la Vida", la gala solidaria de Fundaleu que reunió a reconocidas figuras del espectáculo, la televisión, el periodismo, el deporte y la moda.

Entre ellas estuvieron Susana Giménez, Marley, Facundo Arana, Mariana Fabbiani y Araceli González, quienes se pusieron el delantal de mozos por una noche como Celebrity Waiters, en una velada conducida por Andrea Frigerio e Iván de Pineda con el objetivo de acompañar la construcción de un nuevo centro médico.

Gala Fundaleu en Alvear Palace Hotel. La lista de famosos que participaron incluyó también a Evangelina Anderson, Javier Iturrióz, Débora Plager, Teté Coustarot, Nicole Neumann, Laurita Fernández, Gabriel Corrado, Eva Bargiela, Sabrina Garciarena, Germán Paoloski, Barbie Simons, Gastón Edul, Fabián Mazzei, Agustín "Rada" Aristarán, Benito Fernández, Fabián Zitta, Laurencio Adot, Benjamín Alfonso, Miguel del Sel, Willy Kohan, Cristina Pérez, Guillermina Valdés, Maru Botana, Bárbara Lombardo y Robertito Funes, quienes se sumaron a la causa.

"Famosos por la vida". En esta edición, Araceli González tuvo un rol especial como Celebrity Waiter de la mesa de Pride Developer, la desarrolladora inmobiliaria que se unió por primera vez a la gala y dio inicio a una alianza con Fundaleu que busca proyectarse en el tiempo, y durante la velada, el ingeniero Víctor Savanti agradeció a los presentes, empresas y donantes por su apoyo y destacó que la colaboración es fundamental para la construcción de la nueva sede de la institución, ubicada en Uriburu 1520, Recoleta, que unificará las tres sedes actuales en un espacio que integrará asistencia, investigación y docencia.

La noche también contó con el respaldo de Luigi Bosca, Bang & Olufsen, Calfun, Costa Galana, Las Balsas, Loi Suites y Santino, que ofrecieron experiencias y regalos para los invitados, mientras que Arita participó con una subasta de alhajas de Arita Joyeros y Anticuarios, y tras la cena, los Celebrity Waiters se tomaron la pista y protagonizaron un baile que puso el broche de oro a una velada que celebró la solidaridad.