Wanda Nara impactó en redes con un look carísimo para la nieve

La empresaria Wanda Nara eligió la Patagonia para una escapada de esquí, donde demostró su particular estilo con marcas de lujo. ¡Mirá!

Wanda Nara llegó a Villa La Angostura, uno de los destinos más exclusivos de la Patagonia argentina, para disfrutar de unos días de descanso junto a sus amigos. Durante su estadía aprovechó el paisaje cordillerano y la nieve para practicar esquí, y como era de esperarse, no dejó pasar la oportunidad de mostrar su estilo.

La empresaria compartió el look que eligió para la nieve, que constó en un conjunto de esquí completamente negro formado por una campera puffer de gran volumen y un pantalón ajustado en el mismo tono.

Los accesorios tuvieron un rol fundamental en el estilismo, ya que Wanda completó su conjunto con guantes de Louis Vuitton, unos anteojos de sol deportivos y espejados que protegían su vista, y unas orejeras negras con el logo de Chanel en blanco.

En otra imagen, se mostró con un gorro negro con estampa de Chanel, y en esa ocasión optó por un tapado de piel sintética largo en color café, acompañado de pantalones acampanados de nieve, un bolso de Louis Vuitton con los guantes a juego, zapatillas negras y un top con escote XL.