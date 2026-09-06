Wanda Nara se sumó a la tendencia del sporty chic: mirá lo que se puso

El estilo sporty chic de Wanda Nara se hizo presente en un nuevo look que combinó lo deportivo con lo elegante para un resultado canchero. ¡Mirá!

Wanda Nara, empresaria y figura mediática que siempre está atenta a las últimas tendencias, se sumó a la tendencia del sporty chic para un día soleado y lo compartió en sus redes.

El outfit se destacó por su color verde lima, un tono llamativo que apareció en una prenda ajustada y cropped con cierre frontal y escote pronunciado, dejando parte del abdomen al descubierto, mientras que por encima llevó una campera negra de Adidas en el mismo tono verde, logrando una continuidad cromática que unificó todo el conjunto.

El negro funcionó como el contrapunto para bajar la intensidad del verde fluo, alejándolo de una estética puramente deportiva y acercándolo a un look más versátil y canchero.

En el plano beauty, Wanda lució el cabello suelto y ligeramente ondulado, la mirada marcada con delineado y sombras, y los labios en tono nude. Fueron los aros y el brazalete en dorado lo que elevaron la propuesta, en contraste con la impronta deportiva de las prendas, ya que la clave del sporty chic está en mezclar lo funcional con lo elegante.