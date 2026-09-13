Renunció el titular de la Casa Argentina en París tras las denuncias por fondos y persecución ideológica

Santiago Muzio afronta cuestionamientos por el manejo de recursos, el retiro de una placa en homenaje a desaparecidos y denuncias de expulsiones de estudiantes por razones ideológicas.

Santiago María Guillermo Adolfo Muzio dejó finalmente la dirección de la Casa Argentina en la Ciudad Internacional Universitaria de París, después de meses de cuestionamientos a su gestión. Abogado franco-argentino y vinculado a espacios de formación política de la derecha francesa, había quedado en el centro de la polémica luego de retirar una placa que homenajeaba a los desaparecidos de la última dictadura, una decisión que generó rechazo entre residentes, académicos e intelectuales. A esto se sumó la reducción de las plazas destinadas a estudiantes y denuncias sobre la salida de residentes a los que luego se habría impedido regresar.

Tensión diplomática por la Casa Argentina La salida de Muzio se manejó con reserva para evitar que el conflicto escalara durante la agenda argentina en París, buscando preservar la relación bilateral y evitar nuevos focos de tensión durante la Semana Argentina.

Uno de los episodios más polémicos fue el retiro de una placa en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado. Esta decisión provocó una fuerte reacción de escritores, científicos y artistas, quienes cuestionaron la transparencia de obras, el uso de fondos y la reducción de plazas para residentes.

Más de un millar de escritores, científicos, artistas y académicos reclamaron posteriormente su salida y cuestionaron, entre otros aspectos, la transparencia de las obras realizadas en el edificio, el uso de fondos y la reducción de las plazas para residentes. La placa tampoco fue restituida por Muzio: la propia Cité Universitaire colocó posteriormente una señalización institucional.

Intervención de autoridades francesas El conflicto trascendió fronteras: la alcaldía de París y el canciller francés Jean-Noël Barrot pidieron investigar la gestión de Muzio. La relación con otras residencias de la Cité Universitaire se deterioró por diferencias en las reglas de convivencia y valores institucionales.