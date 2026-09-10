Plantas: sabías lo increíble de los helechos y dónde colocarlos

El truco definitivo con los helechos que va a transformar cada rincón de tu casa. Son de las plantas más antiguas del planeta.

Son plantas viejísimas. Los helechos llevan millones de años vivas sobre la Tierra. Esa resistencia pura las vuelve una opción fantástica para decorar cualquier espacio interior sin complicarte la vida.

Los secretos para ubicar tus helechos en el punto exacto de la casa El lugar perfecto para ponerlos es el baño o la cocina. Esos espacios juntan vapor todo el tiempo y esa humedad ambiente les fascina porque recrea el clima del bosque tropical. Si los pones cerca de la ducha vas a notar cómo sus hojas crecen verdes y brillantes.

Cómo cuidar los helechos en casa para que no se pongan feos y secos Te dejamos algunos consejos de jardinería. Foto: Shutterstock Nunca los dejes bajo el sol directo durante la tarde porque se queman sus ramas en pocas horas y se termina secando toda la tierra de la maceta. Lo ideal es ponerlos cerca de una ventana con cortina delgada para que reciban luz suave todo el día.

A estas plantas les encanta sentir el aire fresco corriendo a su alrededor. Colgarlos en una esquina alta de la sala ayuda mucho a que sus ramas caigan con fuerza sin chocar contra muebles. Solo cuida que no les dé el aire helado de un ventilador de forma directa.