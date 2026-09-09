Así es la casa hecha con 200.000 botellas que se montó en solo tres días

En Amherst, una localidad de Quebec, Canadá, una casa de dos dormitorios transformó un residuo cotidiano en parte de su estructura. Sus paneles se fabricaron con PET reciclado equivalente a unas 200.000 botellas y el montaje de la envolvente demandó apenas tres días.

La casa, de aproximadamente 100 metros cuadrados y con techos de 3,66 metros, pertenece a un proyecto de PakVille , una empresa canadiense fundada por la ingeniera civil Parinaz Pakniat. La compañía desarrolló un sistema modular que busca acortar los plazos de obra y aprovechar residuos plásticos como materia prima para componentes destinados a viviendas y edificios.

Las botellas no se utilizan enteras ni quedan visibles dentro de las paredes. El proceso comienza con el reciclado del polietileno tereftalato, más conocido como PET, que se transforma en un núcleo de espuma rígida. Luego, ese material se coloca entre dos capas reforzadas con fibra de vidrio para formar los denominados paneles PakVert. Según la empresa, cada unidad de tamaño estándar incorpora el equivalente a cerca de 3.000 envases descartados.

El sistema concentra en una misma pieza funciones que, en una obra convencional, requieren diferentes materiales y etapas. Los paneles pueden integrar estructura, aislación térmica, barrera de vapor y revestimientos. También se emplean en paredes, pisos y techos bajo una cuadrícula modular de 1,22 metros, de acuerdo con la información difundida en la página tecnológica de PakVille .

El plazo de 72 horas corresponde a la instalación de los paneles que componen la envolvente de la vivienda, no a la ejecución completa de una casa terminada y lista para habitar. Las piezas fueron fabricadas previamente con medidas específicas y trasladadas hasta el terreno para su ensamblaje. Este procedimiento evitó levantar cada pared capa por capa y redujo la cantidad de tareas realizadas en el lugar.

Los conductos eléctricos pueden incorporarse antes del traslado, mientras que las piezas se diseñan para encajar y fijarse desde el exterior. En el proyecto de Amherst, ese método permitió completar el montaje estructural en tres jornadas, tal como muestra el registro publicado por la empresa. Las fundaciones, aberturas, instalaciones, terminaciones y otros componentes exigen materiales y trabajos adicionales.

Aislación y resistencia para el clima canadiense

PakVille sostiene que sus paneles alcanzan una capacidad de aislación térmica R-30 y que el núcleo de PET no absorbe humedad. La compañía también afirma que el sistema cumple con las exigencias canadienses de comportamiento ante el fuego y fue diseñado para soportar nieve, lluvia, viento e impactos. Estas características corresponden a especificaciones informadas por el fabricante.

La empresa ofrece actualmente viviendas modulares de distintos tamaños, desde estudios compactos hasta unidades de dos o tres dormitorios. También proyecta el uso de sus paneles en construcciones comerciales y residenciales de varias plantas. La experiencia de Amherst muestra el potencial del sistema, aunque las 200.000 botellas representan el origen del plástico incorporado en los paneles y no la totalidad de los materiales utilizados en la casa.