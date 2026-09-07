La casa que puede desarmarse

Una vivienda fue diseñada pensando en el día en que deberá desarmarse, trasladarse y volver a armarse en otro lugar. De qué se trata este modelo de casa.

La casa japonesa que fue concebida para poder desmontarse y trasladarse junto con sus habitantes.

¿Qué pasaría si una casa no tuviera que ser demolida cuando cambia el entorno? Un proyecto japonés propone una respuesta diferente: construir pensando desde el comienzo en desarmar esa casa. La vivienda utiliza madera y componentes preparados para poder separarse y trasladarse, una idea que transforma la arquitectura.

La casa fue concebida para adaptarse a los cambios del entorno. El proyecto cuestiona una idea tradicional: que una casa debe permanecer siempre en el mismo lugar. © Takuya Seki y designboom.com Una casa pensada para desaparecer La mayoría de las viviendas se construyen suponiendo que permanecerán durante décadas en el mismo lugar. Este proyecto japonés parte de una idea completamente diferente: desde el comienzo contempla su eventual desmontaje.La vivienda fue diseñada por Takaaki Fuji y Yuko Fuji,y utiliza una estructura de madera pensada para poder desmontarse y trasladarse.

La estructura de madera permite pensar la casa como un espacio que puede cambiar de lugar con el tiempo. La madera ocupa un papel central en una vivienda pensada desde el inicio para ser desmontada. © Takuya Seki y designboom.com Arquitectura preparada para el cambio La propuesta no entiende la casa como un objeto definitivo. El edificio puede adaptarse a las transformaciones que ocurran alrededor.En este caso, el proyecto contempla incluso un futuro cambio en las condiciones del entorno. En lugar de construir para luego demoler, los arquitectos incorporaron el final de la vivienda dentro del propio diseño.

El proyecto japonés propone una nueva relación entre arquitectura, materiales y terreno. © Takuya Seki y designboom.com Una nueva relación con los materiales La idea también plantea una pregunta sobre el futuro de la construcción: ¿por qué una casa debería convertirse necesariamente en residuos cuando deja de servir en un determinado lugar. La utilización de componentes de madera y una estrategia de desmontaje permiten pensar en una arquitectura más circular. Las piezas dejan de ser elementos destinados a quedar atrapados para siempre dentro de una estructura.