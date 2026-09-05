La casa que podría construirse en Marte

Una casa diseñada para otro planeta podría viajar en piezas, armarse después del aterrizaje y crecer junto con una futura colonia.

Así sería una casa para vivir en Marte: viajaría en piezas y se armaría en el planeta rojo.

Una casa modular llamada BHEEM propone una nueva forma de pensar la arquitectura para Marte y la Luna. El concepto, desarrollado en India, utiliza paneles compactos que podrían transportarse dentro de un cohete y ensamblarse después de llegar. El proyecto combina espacio y ciencia, aunque todavía es una propuesta de investigación y no una vivienda espacial construida.

BHEEM propone transportar a Marte paneles compactos y ensamblarlos después del aterrizaje. Instagram gagan.shux Una casa que viajaría en piezas BHEEM fue desarrollado en el Indian Institute of Science y nació de una investigación del astronauta indio Shubhanshu Shukla sobre dónde podrían vivir los seres humanos después de llegar a otros mundos.

En lugar de enviar una estructura completa, el concepto plantea transportar paneles compactos que puedan ocupar menos espacio durante el lanzamiento y ensamblarse posteriormente.

La casa que India imagina para vivir en Marte. La propuesta contempla futuros hábitats también en la Luna. Instagram gagan.shux Un hábitat que puede crecer Una vez instalados, los paneles formarían espacios habitables presurizados. La idea modular permitiría agregar nuevas secciones a medida que una misión necesitara más lugar para vivir y trabajar.

El diseño busca afrontar uno de los grandes problemas de la arquitectura espacial: llevar desde la Tierra una estructura suficientemente grande sin ocupar un volumen excesivo dentro de un cohete.