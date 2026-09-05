La casa que podría construirse en Marte
Una casa diseñada para otro planeta podría viajar en piezas, armarse después del aterrizaje y crecer junto con una futura colonia.
Una casa modular llamada BHEEM propone una nueva forma de pensar la arquitectura para Marte y la Luna. El concepto, desarrollado en India, utiliza paneles compactos que podrían transportarse dentro de un cohete y ensamblarse después de llegar. El proyecto combina espacio y ciencia, aunque todavía es una propuesta de investigación y no una vivienda espacial construida.
Una casa que viajaría en piezas
BHEEM fue desarrollado en el Indian Institute of Science y nació de una investigación del astronauta indio Shubhanshu Shukla sobre dónde podrían vivir los seres humanos después de llegar a otros mundos.
En lugar de enviar una estructura completa, el concepto plantea transportar paneles compactos que puedan ocupar menos espacio durante el lanzamiento y ensamblarse posteriormente.
Un hábitat que puede crecer
Una vez instalados, los paneles formarían espacios habitables presurizados. La idea modular permitiría agregar nuevas secciones a medida que una misión necesitara más lugar para vivir y trabajar.
El diseño busca afrontar uno de los grandes problemas de la arquitectura espacial: llevar desde la Tierra una estructura suficientemente grande sin ocupar un volumen excesivo dentro de un cohete.
Todavía es un proyecto
BHEEM no es una casa que vaya a viajar próximamente a Marte. Es un proyecto de investigación que estudia cómo podrían construirse futuros hábitats para misiones prolongadas.
Además, una vivienda marciana tendría que proteger a sus habitantes de la radiación, las temperaturas extremas y un ambiente completamente hostil. Por eso, detrás de esta particular casa hay un problema mucho mayor: diseñar lugares donde los seres humanos puedan permanecer durante largos períodos fuera de la Tierra.
Misiones de India a Marte
India tuvo una sola misión que llegó efectivamente a Marte hasta ahora: Mangalyaan (Mars Orbiter Mission, MOM). La misión fue un enorme éxito tecnológico: entró en órbita marciana en el primer intento y funcionó unos ocho años, pese a haber sido diseñada originalmente para apenas seis meses.
El lanzamiento fue el 5 de noviembre de 2013 y entró en órbita el 24 de septiembre de 2014; la sonda debía durar seis meses y terminó funcionando unos ocho años (hasta 2022).
FUENTE: NDTV (New Delhi Television) - https://surli.cc/imyuiz