Presenta:

Estilo

|

casa

La casa que podría construirse en Marte

Una casa diseñada para otro planeta podría viajar en piezas, armarse después del aterrizaje y crecer junto con una futura colonia.

Mario Simonovich

Así sería una casa para vivir en Marte:&nbsp; viajaría en piezas y se armaría en el planeta rojo.

Así sería una casa para vivir en Marte:  viajaría en piezas y se armaría en el planeta rojo.

X/gagan_shux e indiatoday.in

Una casa modular llamada BHEEM propone una nueva forma de pensar la arquitectura para Marte y la Luna. El concepto, desarrollado en India, utiliza paneles compactos que podrían transportarse dentro de un cohete y ensamblarse después de llegar. El proyecto combina espacio y ciencia, aunque todavía es una propuesta de investigación y no una vivienda espacial construida.

BHEEM propone transportar a Marte paneles compactos y ensamblarlos después del aterrizaje.

BHEEM propone transportar a Marte paneles compactos y ensamblarlos después del aterrizaje.

Una casa que viajaría en piezas

BHEEM fue desarrollado en el Indian Institute of Science y nació de una investigación del astronauta indio Shubhanshu Shukla sobre dónde podrían vivir los seres humanos después de llegar a otros mundos.

En lugar de enviar una estructura completa, el concepto plantea transportar paneles compactos que puedan ocupar menos espacio durante el lanzamiento y ensamblarse posteriormente.

La casa que India imagina para vivir en Marte. La propuesta contempla futuros hábitats también en la Luna.

La casa que India imagina para vivir en Marte. La propuesta contempla futuros hábitats también en la Luna.

Un hábitat que puede crecer

Una vez instalados, los paneles formarían espacios habitables presurizados. La idea modular permitiría agregar nuevas secciones a medida que una misión necesitara más lugar para vivir y trabajar.

El diseño busca afrontar uno de los grandes problemas de la arquitectura espacial: llevar desde la Tierra una estructura suficientemente grande sin ocupar un volumen excesivo dentro de un cohete.

Todavía es un proyecto

BHEEM no es una casa que vaya a viajar próximamente a Marte. Es un proyecto de investigación que estudia cómo podrían construirse futuros hábitats para misiones prolongadas.

Además, una vivienda marciana tendría que proteger a sus habitantes de la radiación, las temperaturas extremas y un ambiente completamente hostil. Por eso, detrás de esta particular casa hay un problema mucho mayor: diseñar lugares donde los seres humanos puedan permanecer durante largos períodos fuera de la Tierra.

Misiones de India a Marte

India tuvo una sola misión que llegó efectivamente a Marte hasta ahora: Mangalyaan (Mars Orbiter Mission, MOM). La misión fue un enorme éxito tecnológico: entró en órbita marciana en el primer intento y funcionó unos ocho años, pese a haber sido diseñada originalmente para apenas seis meses.

La primera misión de India a Marte (MOM, por sus siglas en inglés) concluyó en 2022 , tras pasar ocho años orbitando en el planeta Rojo. Mangalyaan marcó la primera incursión de esa nación en el espacio interplanetario.

La primera misión de India a Marte (MOM, por sus siglas en inglés) concluyó en 2022 , tras pasar ocho años orbitando en el planeta Rojo. Mangalyaan marcó la primera incursión de esa nación en el espacio interplanetario.

El lanzamiento fue el 5 de noviembre de 2013 y entró en órbita el 24 de septiembre de 2014; la sonda debía durar seis meses y terminó funcionando unos ocho años (hasta 2022).

FUENTE: NDTV (New Delhi Television) - https://surli.cc/imyuiz

Archivado en

Notas Relacionadas