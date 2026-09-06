Cómo descubrir el punto de buena energía de tu casa y aprovecharlo mejor

Hay lugares de la casa en los que resulta natural quedarse: una silla junto a la ventana, un rincón del living o ese sector de la cocina donde las conversaciones parecen prolongarse. Otros espacios, aunque estén bien decorados, permanecen vacíos o generan cierta incomodidad. Esa diferencia suele describirse como “buena” o “mala energía” , pero ¿es posible identificarla?

No existe un instrumento científico que permita localizar un punto energético dentro de una vivienda. En decoración y bienestar, la expresión se utiliza para hablar de la relación entre el ambiente y las sensaciones que provoca: tranquilidad, seguridad, vitalidad, concentración o deseo de permanecer allí.

La luz natural, la ventilación, los sonidos, la temperatura, el orden y la distribución de los muebles influyen en esa percepción. Un estudio sobre iluminación residencial relacionó una mayor exposición diurna a la luz con mejoras en la alineación del ritmo circadiano y la vitalidad. La Organización Mundial de la Salud , por su parte, señala que una ventilación adecuada favorece el recambio y la calidad del aire interior.

Para detectar el sector más agradable conviene recorrer la vivienda en distintos momentos del día. La luz, la temperatura y los ruidos cambian entre la mañana, la tarde y la noche, por lo que un mismo ambiente puede provocar sensaciones diferentes según el horario.

El ejercicio puede realizarse durante tres días. Hay que sentarse unos minutos en distintos puntos de la casa, sin mirar el celular ni realizar otra actividad, y prestar atención a algunas señales:

¿El cuerpo se relaja o permanece en tensión?

¿La temperatura resulta confortable?

¿Circula aire sin que haya una corriente molesta?

¿La luz es agradable o produce encandilamiento?

¿Existen ruidos persistentes?

¿El lugar ofrece cierta privacidad?

¿Dan ganas de quedarse o de levantarse rápidamente?

También conviene observar qué sectores eligen espontáneamente quienes viven allí. El sillón donde todos quieren sentarse o la parte de la mesa que siempre se ocupa primero pueden revelar condiciones de comodidad que pasan inadvertidas.

El punto con mejor energía no necesariamente será el más amplio ni el más costoso de decorar. Puede tratarse de un espacio pequeño que combina una vista despejada, buena iluminación, apoyo para la espalda y distancia suficiente de las áreas de circulación.

Dónde ubica el feng shui el centro energético

Desde la perspectiva del feng shui, el bagua es un mapa simbólico que se superpone al plano de una vivienda para analizar diferentes áreas. En el centro aparece una novena zona asociada con el equilibrio general y el bienestar.

Para localizarla de manera sencilla, se puede dibujar el perímetro de la casa como un cuadrado o rectángulo y trazar dos líneas diagonales entre sus extremos. El punto donde se cruzan indica el centro geométrico aproximado.

Sin embargo, ese centro no debe confundirse necesariamente con el rincón más confortable. Puede coincidir con un pasillo, una pared, una escalera o incluso un sector sin uso. Para el feng shui representa una zona articuladora, desde la cual se organiza la circulación hacia el resto de los ambientes.

Existen distintas escuelas de esta práctica tradicional: algunas orientan el mapa a partir de la entrada y otras emplean puntos cardinales y mediciones con brújula. Por eso, no hay una fórmula única para atribuir a cada habitación un significado determinado. Se trata de una interpretación cultural y simbólica, no de una evaluación científica de la vivienda.

Cómo potenciar la buena energía sin gastar demasiado

Una vez identificado el lugar más agradable, el objetivo es mejorar sus condiciones sin saturarlo. El primer paso consiste en retirar objetos que dificulten el movimiento, limpiar las superficies y reparar aquello que esté roto.

Si recibe luz natural intensa, una cortina liviana puede suavizarla. Cuando el espacio es oscuro, resulta preferible combinar una iluminación general cálida con una lámpara puntual. Ventilar diariamente y evitar la acumulación de humedad también contribuye a que el ambiente se perciba más fresco.

Una planta adaptada a las condiciones de luz, una textura agradable, una fotografía significativa o un pequeño objeto artesanal pueden aportar identidad. No es necesario reunir amuletos ni seguir una lista rígida: el rincón debe guardar relación con quienes habitan la casa.

Finalmente, hay que darle un uso concreto. Puede transformarse en un lugar para leer, tomar un café, escuchar música o descansar unos minutos. La mejor energía de una casa no depende solamente de dónde está ubicado un espacio, sino también de los hábitos, los vínculos y los momentos que comienzan a construirse en él.