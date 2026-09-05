Knight Piésold cumple 21 años en Argentina: una trayectoria marcada por los desafíos y el trabajo en equipo

La consultora celebra este septiembre 21 años de trayectoria en el país, un recorrido que la consolidó como referente en consultoría especializada para los sectores de minería, energía, petróleo y gas.

Con oficinas en Mendoza, San Juan y Santa Cruz, la compañía cuenta hoy con un equipo de 300 profesionales especializados enfocados en el desarrollo de soluciones ajustadas a proyectos de alta complejidad.

Su trabajo integra disciplinas como ingeniería civil, geotecnia, electromecánica, hidráulica y ambiental. Esta capacidad multidisciplinaria le permite abordar los desafíos desde una mirada integral y acompañar los proyectos en sus diferentes etapas, desde los estudios de factibilidad y el diseño hasta el gerenciamiento y la ejecución de obras, y puesta en marcha.

El equipo gerencial de Knight Piésold Argentina, orgulloso del camino recorrido y del crecimiento de la compañía, celebró sus 21 años con la mirada puesta en el futuro. De izquierda a derecha: Alejandro Demonte, gerente general; Valeria Torrens, gerente de Recursos Humanos; David Villegas, gerente de Operaciones; y Jorge Fernández, gerente de Finanzas.

El liderazgo técnico desarrollado a lo largo de más de dos décadas también permitió que profesionales de la consultora llevaran su conocimiento y experiencia a operaciones internacionales en África, Asia y Latinoamérica, proyectando hacia el mundo nuestras capacidades.

En Mendoza, Knight Piésold participa con su aporte técnico en proyectos mineros que se proyectan en la provincia, acompañando el desarrollo de una industria con importantes perspectivas de crecimiento y aportando sus capacidades especializadas desde el compromiso con un desarrollo técnico y responsable.

Alejandro Demonte, gerente general de Knight Piésold Argentina, brindó junto al equipo por los 21 años de historia y por una nueva etapa de crecimiento y desafíos compartidos.

El principal pilar de este recorrido ha sido la construcción de equipos sólidos, integrados por profesionales comprometidos y orientados a la excelencia. Desde distintas especialidades, oficinas y proyectos, nuestros colaboradores comparten conocimientos, desarrollan capacidades y trabajan de manera colaborativa para responder a desafíos cada vez más complejos. Esta cultura de trabajo en equipo y el compromiso profesional, han sido clave para el crecimiento de la compañía.

Un momento del brindis que reunió al equipo para celebrar los 21 años de Knight Piésold Argentina.

Para Alejandro Demonte, gerente general de Knight Piésold Argentina, el aniversario representa una oportunidad para reconocer ese camino colectivo.

“Cuando uno mira estos años de recorrido, entiende que ningún logro es individual. Lo que hoy somos como organización se construyó a partir del trabajo, el conocimiento y el compromiso de muchas personas que fueron y son parte de KP. Uno de los mayores valores de nuestra historia es haber crecido construyendo equipo y manteniendo siempre la mirada puesta en hacer nuestro trabajo con excelencia”, destacó Demonte.

La celebración reunió a colaboradores de distintas áreas, oficinas y proyectos de Knight Piésold Argentina.

Una celebración para encontrarse y compartir

Ese espíritu también fue protagonista de la celebración por el aniversario. Más de 170 colaboradores de las oficinas de Mendoza, San Juan y Santa Cruz, junto con integrantes de distintos equipos de proyecto, se reunieron para compartir un almuerzo y celebrar el camino recorrido.

Una jornada para celebrar el camino recorrido y, sobre todo, a las personas que lo hacen posible.

En un clima de camaradería y celebración, la jornada permitió encontrarse fuera de la dinámica cotidiana, compartir entre colegas y disfrutar de diferentes shows. Un encuentro que puso en primer plano algo que ha sido parte fundamental de la historia de la compañía: el valor de las personas y la fuerza del trabajo en equipo.

Con una trayectoria consolidada y nuevos desafíos por delante, Knight Piésold Argentina continúa apostando al conocimiento técnico, al desarrollo de sus profesionales y al trabajo colaborativo como pilares para seguir creciendo.