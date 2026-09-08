Humedad en las paredes: el método que permite combatirla sin picar toda la mampostería y cómo hacerlo

La aparición de humedad en las paredes de una casa, que genera manchas y moho, puede solucionarse sin picar mampostería con una técnica de inyección que crea una barrera química.

El secreto para quitar la humedad de la pared.

La humedad es uno de los problemas más destructivos del hogar porque arruina las paredes con manchas oscuras, favorece la aparición de moho y provoca que la pintura se descascare. Ocurre cuando el agua del suelo asciende por la porosidad de los materiales de construcción y no encuentra ventilación para evaporarse. Ante esta situación, el error más frecuente es picar únicamente la capa superficial del revoque pensando que "un poco de aire" solucionará la falla de raíz.

Para resolver este inconveniente sin gastar fortunas ni encarar una obra gigante, existe un método profesional que actúa de forma localizada y sin romper la mampostería completa.

Paso a paso: la técnica de inyección de barrera impermeable Esta solución consiste en crear una barrera química dentro de los ladrillos o bloques para cortar definitivamente el paso del agua desde el suelo:

Realizar las perforaciones: con un taladro, se hacen pequeños agujeros en la base de la pared (a unos 15 cm del suelo), alineados horizontalmente, con una leve inclinación hacia abajo y separados entre 5 y 7 centímetros entre sí.

Limpiar las cavidades: se retira meticulosamente todo el polvo y los restos de obra acumulados dentro de cada perforación utilizando una bombita de aire o cepillo para que el producto adhiera bien.

Inyectar el impermeabilizante: se aplica el líquido o gel impermeabilizante de forma uniforme en cada orificio. El producto penetra profundamente en los poros del material y forma una capa protectora continua que frena el ascenso de la humedad.

Respetar los tiempos de secado: es fundamental seguir las instrucciones del fabricante y dejar actuar el producto el tiempo indicado antes de sellar.

Tapar las perforaciones: finalmente, se cubren los agujeros con masa o argamasa para dejar la superficie lista para pintar y revocar. Antes de perforar, confirmá que el problema sea humedad de cimientos y no una filtración de caños o tuberías rompidas, ya que las pérdidas de agua requieren reparaciones plomeriles específicas y el producto impermeabilizante no surtirá efecto.

No dejes que la humedad arruine tus paredes. Shutterstock Hábitos sencillos para prevenir la acumulación de humedad en casa Además de reparar las paredes afectadas, podés incorporar hábitos diarios para mantener el aire seco y evitar la condensación. Uno de ellos es abrir puertas y ventanas entre 10 y 15 minutos todas las mañanas para renovar el aire, y usar un aparato deshumidificador o bolsas absorbentes de humedad en los placares o habitaciones más frías y con poca circulación de aire.