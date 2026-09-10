Los aliados a Javier Milei evalúan votar con el peronismo por morosidad y discapacidad y hay nervios en Balcarce 50

Crece la preocupación en el Gobierno ante la posibilidad de que bloques dialoguistas respalden los proyectos de la oposición.

La interna en el Congreso de la Nación sumó un nuevo capítulo de máxima tensión para el Poder Ejecutivo. Frente a una maniobra del peronismo que ya contaba con el quórum necesario para forzar el emplazamiento de los proyectos sobre morosidad legislativa y la emergencia en discapacidad, La Libertad Avanza aplicó una estrategia de último minuto y decidió votar a favor del cronograma para evitar un revés político explícito y ganar margen de maniobra en el recinto.

La maniobra de LLA en el Congreso para ganar tiempo Con la votación unánime del pedido opositor, se fijaron las fechas para el análisis de ambas iniciativas en sus comisiones correspondientes, estableciendo la última semana de septiembre como plazo límite para la firma de los dictámenes.

La jugada del bloque libertario respondió al respaldo de los espacios dialoguistas, como Provincias Unidas, Argentina Federal, Elijo Catamarca, el MID e Independencia, que no solo colaboraron con el quórum inicial sino que estaban dispuestos a avanzar junto al PJ. Dado que los textos ya estaban en agenda, en Balcarce 50 consideraron estéril oponerse a una medida que únicamente aceleraba los tiempos de debate.

N/A Nerviosismo en la Casa Rosada por la postura de los gobernadores A pesar del giro táctico del oficialismo, el clima en el Poder Ejecutivo es de profunda preocupación, ya que diversos mandatarios provinciales con ascendencia sobre los bloques aliados anticiparon su postura favorable a las iniciativas impulsadas por el peronismo. Con la paciencia agotada, los gobernadores indicaron que están a favor de ambas medidas y darán la orden a sus legisladores de votar de manera positiva en cuanto los proyectos lleguen al recinto.

Este eventual alineamiento de los mandatarios provinciales con la oposición configura un escenario sumamente adverso para la Casa Rosada. De concretarse el respaldo de estos sectores, el Gobierno se quedaría sin su escudo parlamentario habitual para frenar leyes que implican un fuerte impacto presupuestario.