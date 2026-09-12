La desilusión por un proyecto que "no nos habla", la nueva demanda libertaria en Buenos Aires

Hace varios meses, un importante coordinador de La Libertad Avanza se había exaltado porque se enteró de un nuevo concejal “saliendo del espacio” y pasándose a la corriente armada en toda la Provincia de Buenos Aires por Carlos Kikuchi, Unión, Libertad y Fe, o al incipiente Consolidación por Argentina, de Dante Gebel .

“Es increíble… somos el partido del poder, tenemos la posibilidad de reelegir y así y todo se quieren ir de acá… Algo mal estamos haciendo”, decía casi a los gritos. Eran tiempos en los que los concejales puestos en listas durante 2023 optaban por armar monobloques u oficializar su pertenencia a Unión, Renovación y Fe, armado por Carlos Kikuchi y Carlos Vagas. Carmen de Patagones, Lanús, San Martín, Bahía Blanca, Avellaneda, Merlo, Coronel Suárez, Saavedra y Berisso, entre otras localidades, integran la lista que dejaron de ser libertarios casi desde que asumieron.

Más acá en el tiempo, otros se empezaron a pasar a Concertación por la Argentina, el espacio político que se armó en torno del no pastor Dante Gebel. En este último tiempo se vivieron los “pases” en Villa Gesell, Escobar y Mar Chiquita, entre otras localidades. Esta semana se confirmó el adelanto de MDZ. En Pilar, Solange Marchesan también se sumó a ese espacio.

En Marcos Paz, los concejales Julián Altamira y Agustina Jáuregui, quienes ingresaron juntos al HCD hace tres años, hoy no se hablan. Ante una denuncia realizada por el primero durante abril de este año contra su compañera de bloque, coordinadores de otros distritos tuvieron que intervenir y bajar la conflictividad. “Nos vuelven locos en el Concejo porque, por llevarle la contra a Altamira, se rompen los compromisos asumidos en la reunión clásica previa a la sesión”, se quejan los otros presidentes de bloque. Encima, parece que los libertarios tienen la costumbre de armar proyectos de ordenanzas “generales” que se los pasan a todas las localidades para que lo repliquen. En el caso de esta localidad, más de una vez, por la particularidad del pueblo, no saben cómo justificar semejantes aberraciones.

Efectivamente, además de los coordinadores por sección hay otro especial para analizar y proponer proyectos de ordenanzas en un grupo de WhatsApp. “Es cierto… Muchas veces no cambian ni una coma”, se ríe un edil de Morón cuando se lo consultó sobre el tema.

Aparte de los problemas con las nociones básicas de la actividad legislativa y política, hay otras cuestiones que remarcan el estado de permanente celosía y desconfianza. En General San Martín, Christian Micucci se quejó por la suma del poder público que asumió el concejal y relator futbolístico Daniel Mollo, de estrecha relación con Javier Milei. “Es candidato a intendente, coordinador, presidente de bloque y vicepresidente del HCD”, dijo, dejando en claro que nadie puede relatar a Boca Juniors todas las fechas, coordinar el trabajo político de la localidad y conducir el bloque, que está todo roto. “Por lo menos que largue la vice, así nos empezamos a sentir parte”, dijo.

Si bien las rupturas en los bloques suelen ser instigadas por los oficialismos locales, detrás hay un caldo de cultivo importante. La falta de contención, diálogo y presencia de los dirigentes locales en algún cargo nacional, luego de tres años, producen un desgaste importante. Muchos se quejan de lo que al inicio fueron denuncias de aquellos que se sintieron “traicionados” porque no pudieron integrar las listas y está relacionado con la cantidad de plata que tuvieron que poner para hacer campaña y conseguir un lugar. “No nos dan nada y seguimos poniendo”, se quejan en privado.

Uno de los datos que relataron como “verdaderas muestras del destrato” fue lo que sucedió hace un mes cuando se presentó la Casa de la Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires en Parque Lezama. “Nos hicieron movilizar, llenamos la avenida Caseros, pero ni una pantalla pusieron para los militantes. Los únicos que escucharon algo eran los que estaban adentro de la casona”, se quejó uno de los que efectivamente pudo entrar y además pudo agarrar un sándwich de miga.

A las escandalosas salidas de Leila Gianni en La Matanza, como se ha expuesto, se sumaron la de la concejal Marchesan en Pilar y en Luján, según informó Jeremías Rodríguez, la edil Noelia Etis se fue del bloque libertario para poder nombrar un secretario y contratar un empleado, algo que no podía si seguía participando de su espacio original.

Las quejas también se escucharon en una cena organizada en Terravista por uno de los tantos “candidatos naturales” que tiene el espacio libertario para ser intendente. En por lo menos media docena de localidades, La Libertad Avanza local cree tener que poner al candidato sin consultar con los “amarillos” del PRO. Pero cada uno de ellos tiene, a su vez, sus propios críticos internos, inclusive en los bloques que integran en los concejos deliberantes.

Ariel Diwan, Rafael Di Francesco, Daniel Mollo, Hugo Equiza y Eduardo Gianfrancesco son los más impuestos en Morón, Hurlingham, General San Martín, Ituzaingó y Escobar, respectivamente, aunque no están exentos de presiones y críticas internas que los harán trastabillar en algún momento de la larga carrera que tienen hasta octubre de 2027.

Sebastian Pareja, Cristian Ritondo y Diego Santilli. Archivo.

Ese encuentro, del cual participó un importante referente provincial, se escucharon quejas de todo tipo, calibre y color. El invitado especial, que tenía que ayudar a calmar las ansiedades, terminó dejando más atribulados a los presentes cuando le explicó lo que él veía que podía suceder si se consumaba la alianza con el PRO.

Estas “perlitas”, sin embargo, no parecen preocupar en la cima del poder. Sebastián Pareja, aunque no parezca, sabe el día a día de todo lo que pasa. Deja hacer. No lo dice y es imposible saber si lo piensa, pero conociendo la construcción de La Libertad Avanza, salvo en un puñado de casos, los dirigentes locales llegaron a una banca sin haber tenido un paso previo por la política. No lo hicieron, y no porque no quisieran, sino porque no podían entrar o nunca se interesaron en hacerlo. En este último grupo, los que creían enteramente en el nuevo proyecto están la mayor cantidad de decepcionados.

En lo que sí está poniendo mucha dedicación es en la elección por un cargo en el Consejo de la Magistratura en representación de los abogados. Este viernes, en Mar del Plata, Luis Palomino, concejal de Vicente López en uso de licencia, presentó “Abogados por la Libertad”, la agrupación con la que pretenden terciar entre los clásicos radicales y los siempre presentes peronistas.