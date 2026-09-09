El kirchnerismo le impuso la agenda a Martín Menem, que acomodó las tropas para controlar los daños

La oposición logró su objetivo en la Cámara de Diputados y emplazó a las comisiones a debatir y dictaminar los proyectos vinculados a la morosidad y a la emergencia en Discapacidad. El oficialismo , para no dejar expuesta su derrota en el tablero de votación, se plegó a la estrategia de la oposición y votó con el kirchnerismo y el resto de los bloques parlamentarios, en definiciones que se dieron por unanimidad.

“La Comisión de Discapacidad está trabajando y propuso un cronograma de trabajo, que es justamente el que acaba de proponer la oposición”, indicó segundos antes de votar junto al kirchnerismo el jefe del bloque La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni (Córdoba). “Creemos que tenemos que dar el debate, es importante el tema discapacidad y estamos a la altura de las circunstancias”, agregó, cosas que no hacían quienes “lo utilizan como discurso político”.

A partir de estas dos votaciones por unanimidad, una por el tratamiento de la prórroga de la emergencia en Discapacidad y otra por los proyectos de morosidad, comenzó la discusión entre los distintos polos en la Cámara de Diputados por los ganadores y perdedores de la jornada de este miércoles.

El kirchnerismo planteó que obligó al oficialismo a reconocer un problema en la economía de estos dos sectores, que en muchos casos colisionan. Además, sostiene que primero juntó el número para imponer los emplazamientos y que luego La Libertad Avanza decidió sumarse “para no dejar en evidencia que perdieron el control de la agenda en el Congreso”.

Ya desde el inicio de la sesión, el oficialismo quiso colgarse la medalla de la victoria. Los diputados de La Libertad Avanza merodearon el recinto mientras los bloques opositores se sentaban. Para dar quórum no alcanza con estar dando vueltas en el recinto, como hicieron los libertarios: hay que sentarse en la banca.

Pero los bloques opositores llegaron cómodos al quórum a las 12.07, con alrededor de 135 diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, Frente de Izquierda, Elijo Catamarca, Independencia, Producción y Trabajo, Coalición Cívica, Encuentro Federal, MID, La Neuquinidad, Primero San Luis, Defendamos Córdoba y Coherencia.

La discusión en el recinto de Diputados

Cuando el oficialismo vio que la sesión comenzaba incluso con el apoyo de los que ellos consideraban aliados, se sentaron en las bancas y dieron la discusión. “La Comisión de Finanzas hace dos semanas viene trabajando, ¿y la vamos a intimar para un cronograma que el propio presidente había establecido? Las comisiones ya están trabajando”, insistió Bornoroni.

“Estamos convencidos de que estamos en presencia de uno de los temas que más angustia a millones de argentinos; cerca de 20 millones que están en situación de endeudamiento con distintos acreedores. Se endeudan porque sus ingresos, sus salarios, lamentablemente no les alcanzan”, señaló el jefe del bloque peronista, Germán Martínez (Santa Fe), quien remarcó que “la actitud de este Gobierno no termina de sintonizar con la realidad de los argentinos”.

Germán Martínez en el recinto de la Cámara de Diputados Prensa Diputados

Por su parte, el radical disidente con la conducción de su bloque, Pablo Juliano (Buenos Aires), sostuvo: “El Congreso ha llegado a un entendimiento de la importancia que reviste este tema para millones de argentinos. Una realidad tan dura que tiene que salir de una caricatura de que ‘se endeudó para comprar una TV’”.

La lectura de La Libertad Avanza

La lectura del bloque de La Libertad Avanza es también de victoria. “Se evitó el giro de temas de morosidad a la Comisión de Presupuesto. Es decir, ningún dictamen puede tener presupuesto ni incurrir en gastos”, deslizaron desde el entorno de Martín Menem. La decisión de no llevar este tema a la comisión que preside Alberto “Bertie” Benegas Lynch (Buenos Aires) fue uno de los acuerdos que trazaron los bloques opositores para avanzar con su jugada. Finalmente se oficializó el giro a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor.

Además, en la tribu libertaria sostienen que ellos controlan esas comisiones y aseguran que controlarán los despachos que se firmen. Esto lo saben en el bloque peronista, pero le restan importancia: saben que la propuesta del oficialismo puede tener la mayoría en las comisiones, pero no en el pleno del cuerpo. “Llegado el caso, trataremos primero el dictamen libertario de mayoría, se rechaza y después avanzamos con nuestro despacho”, dijo por lo bajo uno de los diputados de la oposición, y así dejó trascender su estrategia.

En cuanto a la emergencia en discapacidad, el oficialismo sostiene que ya “está cumplida”. Además, fuentes del oficialismo le adelantaron a este cronista que “se está trabajando en un dictamen para garantizar las atenciones de la mejor manera posible y de forma permanente”.