Qué funcionario viajaba en la auto oficial que captaron haciendo maniobras imprudentes

Finalmente, se supo qué funcionario del Gobierno de Mendoza iba a bordo de una camioneta que fue captada por un lector de MDZ circulando a gran velocidad y haciendo maniobras imprudentes en la ruta 143 que une San Carlos con San Rafael.

Según las fotografías que tomó otro lector de MDZ que asistió a la Expo Foro Mendoza Industria Oasis Sur 2026 en el vehículo viajaba el ministro de Ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema. El funcionario de Alfredo Cornejo participó en uno de los paneles del encuentro.

Todo comenzó esta mañana cuando a la redacción de MDZ llegó la denuncia de un lector que grabó con su celular una camioneta Ford Ranger 4x4 línea DC XLT circulardo a gran velocidad y realizando maniobras peligrosas en la ruta 143 que está en obras.

El vehículo llamó la atención de quienes circulaban por la velocidad y también porque sobrepasó a otros rodados en zonas peligrosas como los tramos de tierra donde se están ejecutando obras.

La camioneta tiene patente AH-766-HW y está registrada a nombre del Gobierno de Mendoza.

El funcionario que iba en la camioneta

Esta mañana, San Rafael fue sede de la Expo Foro Mendoza Industrial Oasis Sur 2026. El encuentro fue en el Centro de Congreso y Exposiciones “Alfredo R. Bufano” de 8 a 14. La actividad tenía el objetivo de federalizar el debate sobre el desarrollo productivo y fortalecer la competitividad de la región Sur.

Entre los expositores e invitados figuraban varios dirigentes del Gobierno de Mendoza como la vicegobernadora Hebe Casado, el ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y el director de Minería Jeronimo Shantal.

Un lector de MDZ pudo corroborar que la camioneta era en la que se moviliza Natalio Mema porque lo observaron subirse, bajarse y hasta buscar algunas pertenencias.

Natalio Mema en uno de los paneles del Foro. Gentileza

Los videos del auto oficial