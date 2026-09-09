Imprudencia al volante: un auto oficial excedido de velocidad y con conducción imprudente

Un lector de MDZ registró a un vehículo oficial circulando por una ruta en construcción a gran velocidad y con maniobras imprudentes. Es una camioneta 4x4 que iba hacia San Rafael, lugar al que viajaron tres ministros.

La ruta 143, que une San Carlos con San Rafael, está en obra y por eso se pide conducir con precaución. El problema es cuando no se predica con el ejemplo: un lector de MDZ envió fotos y videos en los que se ve una camioneta oficial circulando a altísima velocidad, con un conductor que ejecuta maniobras imprudentes.

Se trata de una camioneta Ford Ranger patente AH-766-HW que está registrada a nombre del Gobierno de Mendoza. Los videos fueron tomados hoy, justo cuando hay una actividad oficial en San Rafael y se esperaba la presencia de funcionarios del Ejecutivo.

El vehículo oficial es nuevo. Se tata de una Ranger de alta gama, 4x4, línea DC XLT.

El registro de la velocidad a la que circulaba la camioneta El vehículo llamó la atención de quienes circulaban por la velocidad y también porque sobrepasó a otros en zonas peligrosas. Como está en obra, la ruta 143 tiene tramos de tierra.

El comprobante de ATM que indica que la camioneta que fue registrada en los videos pertenece al Gobierno de Mendoza. En uno de los videos un vehículo que va por detrás intenta alcanzarlo a 160 kilómetros por hora, pero la camioneta oficial va más rápido.