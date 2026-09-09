Ruta a San Rafael|
Imprudencia al volante: un auto oficial excedido de velocidad y con conducción imprudente
Un lector de MDZ registró a un vehículo oficial circulando por una ruta en construcción a gran velocidad y con maniobras imprudentes. Es una camioneta 4x4 que iba hacia San Rafael, lugar al que viajaron tres ministros.
La ruta 143, que une San Carlos con San Rafael, está en obra y por eso se pide conducir con precaución. El problema es cuando no se predica con el ejemplo: un lector de MDZ envió fotos y videos en los que se ve una camioneta oficial circulando a altísima velocidad, con un conductor que ejecuta maniobras imprudentes.
Se trata de una camioneta Ford Ranger patente AH-766-HW que está registrada a nombre del Gobierno de Mendoza. Los videos fueron tomados hoy, justo cuando hay una actividad oficial en San Rafael y se esperaba la presencia de funcionarios del Ejecutivo.
El vehículo oficial es nuevo. Se tata de una Ranger de alta gama, 4x4, línea DC XLT.
El registro de la velocidad a la que circulaba la camioneta
El vehículo llamó la atención de quienes circulaban por la velocidad y también porque sobrepasó a otros en zonas peligrosas. Como está en obra, la ruta 143 tiene tramos de tierra.
En uno de los videos un vehículo que va por detrás intenta alcanzarlo a 160 kilómetros por hora, pero la camioneta oficial va más rápido.
En San Rafael se realiza la Expo Foro Mendoza Industria, Oasis Sur 2026. La actividad es en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano y estaba prevista la presencia de la vicegobernadora Hebe Casado, el ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu y el ministro de Gobierno Natalio Mema, entre otras autoridades. Es decir, hubo tránsito de vehículos oficiales desde Mendoza a San Rafael.