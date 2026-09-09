Dólares, bancos y viajes: las nuevas pistas que investiga la Justicia contra Martín Insaurralde

La historia del Yategate todavía tiene capítulos pendientes y la Justicia decidió volver sobre algunos de los rastros que quedaron abiertos en el expediente . El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte ordenó nuevas medidas sobre Martín Insaurralde y Jesica Cirio , con pedidos que involucran tanto comunicaciones por teléfono como posibles movimientos financieros fuera del país.

El magistrado solicitó a las compañías telefónicas información sobre las llamadas y los mensajes entrantes y salientes de ambos investigados. El requerimiento incluye fecha, hora, duración y líneas de origen y destino. A su vez, se apunta a determinar si las empresas cuentan con registros capaces de ubicar los teléfonos mediante sistemas de localización, geolocalización o rastreo.

La nueva tanda de medidas llegó después de que Rodríguez Ponte asumiera al frente del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, tribunal que antes estaba subrogado por Luis Armella. La situación procesal de los principales investigados todavía permanece pendiente, mientras los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco habían pedido avanzar con las indagatorias de Insaurralde y de otras personas vinculadas al expediente.

Los datos sobre la ubicación de los dispositivos son importantes por las imágenes en las que Cirio recorrería un vestidor con fajos de dólares . La Justicia busca determinar si las grabaciones fueron realizadas con su teléfono y si las fechas de esos registros permiten establecer si se encontraba en la mansión de San Vicente.

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) recibió además la orden de extraer y analizar los videos aportados al expediente por la Fundación Apolo . Una pericia de la Policía Federal ya había determinado que el espacio registrado en esas imágenes coincide con un sector de la planta alta de la propiedad que Insaurralde tenía en Fincas de San Vicente.

Otro relevamiento realizado sobre la vivienda detectó marcas y modificaciones en el sector señalado por la pericia. La defensa de Insaurralde había intentado excluir las grabaciones del expediente, pero Rodríguez Ponte rechazó ese planteo en agosto y los videos permanecieron incorporados como evidencia.

La propiedad de San Vicente también quedó vinculada a una de las nuevas líneas de investigación por un préstamo que Cirio le realizó a Insaurralde. En ese punto, el juez recurrió a la Unidad de Información Financiera (UIF) para determinar si el escribano Cohen cumplió con las resoluciones vigentes cuando certificó la firma de Cirio el 26 de enero de 2023. La UIF deberá informar si el escribano respetó las normas correspondientes al momento de certificar esa firma, registrada en el Libro 13 de Certificaciones de Firma. Sasaxa Libero S.A. también quedó dentro del nuevo esquema (una sociedad vinculada a Insaurralde y compradora de la propiedad de San Vicente).

Jesica Cirio con Martín Insaurralde

Una cuenta en Uruguay

Rodríguez Ponte pidió información sobre una cuenta bancaria en Uruguay que estaría supuestamente vinculada con Insaurralde. El Banco Provincia recibió un requerimiento sobre los movimientos registrados en cuentas vinculadas a Insaurralde, al igual que Banco Piano y Santander, que también deberán aportar información sobre las cuentas relacionadas con el exfuncionario.

El Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires tendrá que informar si Sasaxa Libero S.A. posee inmuebles registrados a su nombre y ARCA el detalle de facturación de la sociedad. Gastón Barrachina, sobrino de Insaurralde y uno de los socios de Sasaxa Libero S.A., deberá presentar sus movimientos migratorios para establecer cuántas veces salió de la Argentina y reconstruir sus viajes al exterior.