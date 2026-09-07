Piden revocar el sobreseimiento de Sofía Clerici y que la investigación en el caso Yategate continúe

La causa conocida como Yategate volvió a moverse en los tribunales federales. El fiscal de la Cámara Federal de La Plata, Diego Iglesias, pidió que Sofía Clerici siga siendo investigada en el expediente y solicitó al tribunal que revoque el sobreseimiento que había recibido a mediados de agosto.

El planteo de Iglesias no es el primero en esa dirección. Antes que él, el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, ya había apelado el sobreseimiento de Clerici en el mismo expediente , que investiga un presunto esquema de lavado de activos y enriquecimiento ilícito vinculado al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y que también alcanza a la modelo Jesica Cirio.

Clerici había sido imputada en la causa como presunta testaferro de Insaurralde . Puntualmente, la investigación busca determinar si ella era la verdadera titular de tres elementos patrimoniales: una casa en el country Nordelta, la suma de US$569.911 en efectivo que le fue secuestrada durante un allanamiento, y otros bienes entre los que figura un Ford Mustang.

El sobreseimiento había sido dictado por el juez federal Luis Armella, sobre la base de un peritaje contable elaborado por el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación. Ese informe concluyó que no se logró acreditar que Insaurralde le hubiera entregado dinero a Clerici.

En su resolución, Armella sostuvo que la prueba reunida a lo largo de casi tres años de investigación "no ha permitido establecer la existencia de un vínculo de naturaleza económica" entre Clerici e Insaurralde que permitiera vincular los fondos hallados en la vivienda de la modelo con el patrimonio o las actividades del exfuncionario o de su entorno. Armella firmó esa decisión un día antes de dejar el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, que ahora está a cargo de Juan Tomás Rodríguez Ponte.

Clerici fue, hasta ese momento, la primera persona investigada en la causa en obtener un sobreseimiento. El expediente se abrió en 2023, a partir de la difusión de imágenes de un viaje de Insaurralde y Clerici a Marbella a bordo de un yate, episodio que dio origen al nombre con el que se conoce la causa.

Las inconsistencias detectadas en el patrimonio de Insaurralde

La investigación avanzó sobre el patrimonio y los movimientos económicos de los involucrados, en el marco de las sospechas por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Un peritaje contable realizado por especialistas de la Corte Suprema detectó inconsistencias en el patrimonio del exfuncionario: según ese informe, Insaurralde declaró ingresos por $87.171.401 durante el período analizado, mientras que los egresos relevados alcanzaron los $99.975.141.

Al comparar los ingresos declarados con los gastos y aplicaciones patrimoniales detectadas, la pericia estableció un saldo negativo acumulado de $19.647.220,14.

El sobreseimiento no cerró todas las cuestiones patrimoniales

Aunque sobreseyó a Clerici en este expediente, Armella no dio por cerrado todo lo vinculado con la situación patrimonial de la modelo. En la misma resolución, dispuso extraer testimonios y remitirlos al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de San Isidro, para que allí se investiguen posibles delitos que, según consideró el magistrado, resultan independientes de los hechos analizados en el expediente de Lomas de Zamora.