Lucha antigranizo: el Gobierno se plantó y solo ofrece dos aviones, pese al reclamo de San Rafael

Siguen los contrapuntos por los aviones destinados a la lucha antigranizo en el sur provincial . El Gobierno de Mendoza descartó modificar su política de asistencia directa a productores afectados por contingencias climáticas y, en paralelo, abrió la puerta a que los municipios se hagan cargo de manera definitiva de dos aeronaves. La decisión fue comunicada por el Ministerio de Producción en respuesta a un planteo del intendente de San Rafael , Omar Félix.

El pedido de Félix apuntaba a la cesión de aviones destinados a la siembra de nubes como forma de reforzar la lucha contra el granizo a nivel local. Según el jefe comunal, las aeronaves que había ofrecido el Ejecutivo provincial eran insuficientes. En ese contexto, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, contestó esa nota reafirmando que la prioridad provincial pasa por sostener las transferencias económicas directas a los productores, sin intermediarios.

Vargas Arizu explicó que el esquema vigente busca que los fondos públicos lleguen sin desvíos a las cuentas bancarias de los productores damnificados. "Reafirmamos que no estamos dispuestos a alterar el destino ni la efectividad de estos fondos directos al productor", sostuvo el funcionario.

Según los datos oficiales, durante la última temporada el sistema permitió girar más de $14.000 millones a productores afectados por eventos climáticos. De ese monto, el 72% tuvo como destino los departamentos de San Rafael y General Alvear, los dos municipios del sur provincial más golpeados por las contingencias.

Frente al reclamo municipal por sumar herramientas, la Provincia planteó poner a consideración el traspaso definitivo de las dos aeronaves utilizadas para la siembra de nubes , atendiendo al requerimiento operativo de las comunas. Además, la propuesta incluye compartir la información del sistema de radares, para que los municipios puedan coordinar la operatoria y asumir los costos bajo la modalidad que elijan.

De este modo, el Gobierno provincial habilita que los municipios interesados continúen con las acciones de mitigación por siembra de nubes, mientras la Provincia se concentra en sostener la asistencia económica directa a los productores damnificados.

Los cuestionamientos del Gobierno a las estadísticas presentadas por San Rafael

Vargas Arizu también puso en duda la solidez estadística de los datos presentados sobre la efectividad del sistema de mitigación y, para respaldar su postura, aportó información que posee el Ministerio de Producción de los últimos diez años. Según esas cifras, del total de hectáreas con pérdida de cosecha en el Oasis Sur desde la temporada 2016-2017, un 76,3% correspondió a heladas y un 23,7% a granizo, sobre un total de 136.809 hectáreas afectadas según denuncias de productores.

Ministerio de Producción

Los datos expuestos por el Ejecutivo provincial difieren de los que había exhibido Félix. En la nota que el intendente sanrafaelino le había enviado al Gobierno, afirma que entre 2005 y 2024 hubo un promedio anual de 5.300 hectáreas afectadas por granizo; en el caso puntual de la temporada 2024/2025 fueron 2.300 hectáreas y durante 2025/2026 la superficie dañada ascendió a 2.900. Además, desde el municipio también afirman que entre 1993 y 1998 el promedio anual de daños alcanzaba las 11.000 hectáreas.

“Había que demostrar si la Lucha Antigranizo era eficiente y los números dejan en claro que sí lo es. No hay peor ciego que el que no quiere ver”, afirmó Félix.

Lo que había reclamado San Rafael

Desde el municipio sureño exponían que dos aeronaves eran insuficientes, por lo que pedían un mínimo de tres aviones. Además, San Rafael pedía que los mismos sean entregados a título gratuito por un plazo de entre ocho y diez años, ya que un acuerdo más corto no garantizaría la continuidad del programa a largo plazo.

La comuna de Félix también planteaba que Provincia asuma parte de los costos de la lucha antigranizo . Este pedido se da luego de que el Gobierno fuera reduciendo de manera progresiva la partida económica directa para priorizar el Seguro Agrícola. Los gastos a los que hace referencia el pedido están ligados al mantenimiento de los aviones, taller, infraestructura aeroportuaria, pilotos, combustible, materiales de siembra o información meteorológica, entre otros.