La nueva negociación por los aviones para la lucha antigranizo: el destino final

El anuncio del Gobierno de Mendoza sobre los dos aviones que serán puestos a disposición de San Rafael y General Alvear para la lucha antigranizo abrió una nueva negociación y, detrás de la denominada “cesión”, aparece una posibilidad que el intendente Alejandro Molero ya comenzó a trabajar: que las aeronaves queden definitivamente en manos de los municipios del Sur.

Según pudo saber MDZ, el jefe comunal de General Alvear planteó al Gobierno provincial avanzar en una cesión definitiva de los aviones para que puedan continuar afectados a la lucha antigranizo en ambos departamentos.

El planteo tendrá un primer capítulo concreto este viernes, cuando representantes del municipio y del Gobierno provincial se sienten a conversar sobre las condiciones y el futuro de las aeronaves.

La discusión todavía no está cerrada y uno de los puntos centrales será justamente determinar qué significa en términos concretos la cesión anunciada por la Provincia.

El Gobierno comunicó oficialmente que pondrá a disposición de San Rafael y General Alvear dos de los cuatro aviones que integraban el sistema provincial, junto con recursos técnicos de radarización, para que las comunas puedan continuar con la lucha aérea si así lo consideran, algo que viene ocurriendo desde que la Provincia puso punto final a su trabajo sobre la lucha antigranizo con aviones.

En ese escenario, Molero comenzó a trabajar para que la salida no sea simplemente que los municipios utilicen los aviones durante una temporada, sino que las aeronaves queden definitivamente en el Sur. La intención es que San Rafael y General Alvear puedan contar con los aviones como una herramienta propia para sostener la lucha antigranizo, aunque todavía resta definir el esquema institucional, económico y operativo.

No es un detalle menor. Durante las últimas temporadas, ambos municipios sostuvieron el sistema con recursos propios, mientras la Provincia aportó aeronaves, radarización y otros elementos. Ahora, el nuevo escenario obliga a discutir quién tendrá la propiedad, quién afrontará los costos de mantenimiento y operación y cómo se financiará el servicio.

El encuentro del viernes será clave para comenzar a despejar esas incógnitas.

San Rafael, todavía con interrogantes

Mientras Molero ya empezó a moverse para avanzar sobre el futuro de los aviones, en San Rafael todavía no tienen todos los detalles de la propuesta provincial.

La situación generó cierta sorpresa en el entorno del intendente Omar Félix, especialmente porque el anuncio de la Provincia llegó después de que la lucha antigranizo volviera a ocupar un lugar central en la agenda del Sur.

Incluso llamó la atención que durante la inauguración de una parte de las obras del aeropuerto de San Rafael, realizada el lunes, el Gobierno provincial pusiera el foco también sobre la continuidad de la lucha antigranizo .

Ahora, el municipio busca conocer cuál será concretamente el mecanismo propuesto y, sobre todo, qué costos implicará para las comunas.

Dos aviones y una decisión de fondo

La Provincia sostiene que su estrategia apunta a concentrar recursos en el Seguro Agrícola y en mecanismos de compensación directa a los productores, bajo el argumento de que las contingencias climáticas continúan produciéndose aun con el sistema de mitigación activo.

Pero el Sur pretende mantener la herramienta aérea y, para eso, la discusión ya no pasa solamente por si habrá aviones durante la próxima temporada.

La pregunta que empieza a instalarse es otra: ¿los dos aviones quedarán definitivamente en manos de San Rafael y General Alvear?

La respuesta dependerá de la negociación que comienza este viernes y de las condiciones que finalmente establezca el Gobierno provincial.

Por ahora, la puerta está abierta. Y Molero ya empezó a empujar para que los aviones no sean solamente cedidos para una temporada, sino que tengan un destino definitivo en el Sur mendocino.