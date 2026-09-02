El motivo por el que el intendente Ulpiano Suarez viajó a Colombia

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , viajó a Colombia para participar de la Reunión de Alcaldes 2026 organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El encuentro reúne a autoridades locales de distintas ciudades de América Latina y el Caribe.

El encuentro tiene el lema “De proyectos a estrategias: cómo las ciudades generan transformación” y fue organizado por la Red de Ciudades del BID. Propone una mirada sobre el desarrollo urbano como un proceso acumulativo y plantea el desafío de superar la lógica de proyectos aislados para avanzar hacia estrategias de ciudad de largo plazo, capaces de sostenerse más allá de un período de gobierno.

La Reunión de Alcaldes se desarrolla del 2 al 4 de septiembre y, por primera vez, tiene dos ciudades anfitrionas: Bogotá y Barranquilla. La agenda combina conferencias magistrales, paneles con especialistas internacionales, mesas de trabajo exclusivas para alcaldes y autoridades locales y visitas de campo a proyectos emblemáticos de ambas ciudades.

Entre los principales referentes que participan se encuentran el arquitecto chileno Alejandro Aravena, ganador del Premio Pritzker, y Klaus Wowereit, exalcalde de Berlín, además de especialistas y representantes de organismos internacionales, universidades y redes de ciudades. También forman parte del encuentro los alcaldes de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y de Barranquilla, Alejandro Char.

El programa de trabajo está organizado alrededor de cinco grandes ejes: financiamiento sostenible, resiliencia social, resiliencia urbana, capacidad institucional y desarrollo económico local. A partir de estas temáticas, los representantes municipales analizan cómo fortalecer las capacidades de las ciudades para sostener políticas públicas, atraer inversiones, generar empleo y responder a los desafíos sociales, ambientales y tecnológicos.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Durante las jornadas también se abordan cuestiones vinculadas con el fortalecimiento de las bases fiscales municipales, la gestión del riesgo climático, la transformación digital, el gobierno abierto, la transparencia y las capacidades institucionales necesarias para construir confianza ciudadana.

La agenda contempla además espacios específicos de intercambio entre alcaldes, en los que los jefes comunales pueden compartir experiencias de gestión, identificar desafíos comunes y avanzar en posibles alianzas y líneas de cooperación. Las actividades se complementan con recorridos por proyectos de transformación urbana de Bogotá y Barranquilla, entre ellos la Línea 1 del Metro de Bogotá, el Bronx Distrito Creativo, la Ciénaga de Mallorquín, el Museo a Cielo Abierto y El Gran Malecón.

La experiencia de la Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suarez integra una delegación argentina de seis representantes, junto a los intendentes de Rosario, Pablo Javkin, y Bahía Blanca, Federico Susbielles; la vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio; y funcionarios de Neuquén y Santa Fe. Al mismo tiempo, se suma a destacadas autoridades de otras ciudades como Bogotá y Barranquilla, anfitrionas del encuentro; Lima, Panamá, San José, Guadalajara, Río de Janeiro, Curitiba, Asunción y Montevideo, entre otras.

La presencia del intendente mendocino en este ámbito internacional se vincula con distintas líneas de trabajo desarrolladas por la Ciudad de Mendoza en materia de desarrollo urbano sostenible, modernización de la gestión pública, transparencia, datos abiertos e innovación. Además, Suarez presidió el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) entre 2024 y 2026, experiencia que profundizó su participación en espacios internacionales vinculados con la planificación y el desarrollo de las ciudades.

La Red de Ciudades del BID, creada en 2017 por la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco, reúne actualmente a cerca de 300 ciudades de América Latina y el Caribe y funciona como un ámbito permanente de cooperación e intercambio mediante reuniones de alcaldes, talleres, cursos y producción de conocimiento.

En este marco, la participación de la Ciudad de Mendoza permite llevar la experiencia de la capital provincial a una agenda regional de alto nivel, al tiempo que estrecha los vínculos con otras ciudades y abre nuevas posibilidades de cooperación. El eje propuesto por el BID pone en primer plano una concepción de la gestión urbana basada en la continuidad: convertir las iniciativas y proyectos de cada administración en políticas y estrategias capaces de generar transformaciones sostenidas en el tiempo.