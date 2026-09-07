Alvear presiona a San Rafael para poder usar los aviones de la lucha antigranizo

Luego del anuncio del Gobierno de Mendoza de poner a disposición de San Rafael y General Alvear para la lucha antigranizo, el intendente alvearense Alejandro “Jany” Molero confirmó que aceptó la propuesta del Ejecutivo provincial y presiona a su par sanrafaelino para que el sistema de vuelos para combatir el granizo continúe operando en el sur provincial.

La semana pasada el Ejecutivo decidió ceder dos aviones a San Rafael y General Alvear para que los municipios se encarguen de gestionar la lucha antigranizo en el oasis sur, luego de que a nivel provincial se resolviera poner fin al programa para mitigar la caída de granizo.

Este lunes, la Municipalidad de General Alvear oficializó que aceptará la propuesta del Gobierno provincial para sostener la lucha antigranizo aérea durante la próxima temporada.

El intendente Alejandro Molero ya comunicó formalmente al ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, la decisión del departamento de asumir el esfuerzo económico necesario para garantizar la continuidad del sistema y llevar tranquilidad al sector agrícola del sur provincial.

Desde la comuna sureña resaltaron que la alternativa planteada por la provincia consiste en la entrega inmediata de dos aeronaves en comodato a los municipios, permitiendo avanzar a tiempo con las contrataciones y gestiones operativas, mientras paralelamente se evalúan las vías para una transferencia definitiva que requerirá aprobación legislativa.

Sin embargo, Alvear afirmó que no puede concretar el plan de manera unilateral y presionó al departamento de San Rafael para sumarse a esta iniciativa.

“Para poner la flota en marcha es indispensable la participación oficial de San Rafael, municipio que concentra la infraestructura logística clave —incluyendo el aeropuerto habilitado para este tipo de vuelos y el polvorín oficial— además de abarcar aproximadamente el 70% de las hectáreas cultivadas de la región”, expresaron desde la municipalidad alvearense.

En este sentido, señalaron que “con la propuesta provincial sobre la mesa y el compromiso financiero asumido por Alvear, la puesta en marcha del sistema queda a la espera de la decisión formal de San Rafael”.