Jorge Macri busca posicionar a Buenos Aires como ciudad global: su agenda en Estados Unidos

Jorge Macri inició su agenda en Estados Unidos con una participación en el Encuentro Atlántico de Think Tanks , organizado por Florida International University (FIU), la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) y la Fundación Hanns Seidel.

Durante la actividad, el Jefe de Gobierno porteño expuso sobre “Orden para la libertad” y compartió su visión sobre el orden como una condición necesaria para la libertad y el progreso. También planteó los desafíos que implica transformar esas ideas en gestión, resultados concretos y una mejor calidad de vida para los ciudadanos.

“ No hay libertad cuando el que cumple la ley tiene que vivir condicionado por el que la rompe. No hay libertad cuando el Estado pone trabas al que quiere trabajar, invertir y generar empleo ”, sostuvo Macri.

En esa línea, defendió un Estado concentrado en sus funciones principales: “ Cuidar, hacer cumplir la ley, defender la propiedad y generar las condiciones para que las personas puedan progresar ”.

El Jefe de Gobierno también remarcó la necesidad de demostrar que las ideas pueden traducirse en políticas concretas. “ Esta es una discusión que tenemos que dar sin complejos. Y también tenemos que demostrar que sabemos gobernar. Que nuestras ideas no son solamente discursos: se traducen en orden, en resultados y en una mejor calidad de vida ”, afirmó.

Jorge Macri lleva a cabo una agenda en Estados Unidos.

El vínculo entre Buenos Aires y Miami

La agenda de Macri en Miami está orientada a profundizar la relación entre Buenos Aires, Miami-Dade y Miami City, tres comunidades que mantienen fuertes vínculos con la Argentina.

En encuentros con las alcaldesas Daniella Levine Cava y Eileen Higgins, el mandatario porteño abordó oportunidades para ampliar esa agenda en áreas como la cultura, las industrias creativas, la gastronomía, los grandes eventos internacionales y el desarrollo urbano.

También se analizó el vínculo creciente entre empresarios de ambas ciudades y las condiciones necesarias para que el sector privado pueda invertir, emprender y generar empleo.

Macri está acompañado durante la gira por el jefe de Gabinete de Ministros, Gabriel Sánchez Zinny, y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.

Estados Unidos, un socio estratégico para Buenos Aires

Desde el Gobierno porteño destacaron el lugar central que ocupa Estados Unidos dentro de la agenda internacional de Buenos Aires. El país norteamericano es considerado un socio estratégico para la Argentina y su tercer socio comercial, además de contar con una importante presencia inversora y empresarial tanto en el país como en la Ciudad.

En este contexto, Jorge Macri busca llevar a Estados Unidos la agenda internacional de Buenos Aires y la experiencia de gestión porteña, con una mirada centrada en el orden, la libertad, la modernización del Estado y la generación de condiciones para la inversión, el trabajo y el empleo.

La agenda de Jorge Macri en Miami y Washington

Este sábado, Macri continuará con sus actividades en Miami con una conversación en Florida International University (FIU) junto a Carlos Díaz Rosillo, fundador y director del Adam Smith Center for Economic Freedom. El encuentro estará enfocado en la libertad económica, la gestión y el rol de los gobiernos locales.

Además, visitará la Escuela Argentina MIA, como parte de la agenda de intercambio y del vínculo con la comunidad argentina radicada en Florida.

Luego, el Jefe de Gobierno viajará a Washington D.C., donde la agenda estará centrada en profundizar los vínculos políticos, institucionales y económicos con Estados Unidos. En la capital estadounidense mantendrá reuniones en el Senado y el Departamento de Estado, encuentros con empresarios y una agenda académica en Georgetown University junto a la Latin American Policy Association, que incluirá conversaciones con estudiantes y referentes.

También está previsto un encuentro con la alcaldesa Muriel Bowser, con quien intercambiará experiencias vinculadas a seguridad, transformación urbana y vivienda accesible.