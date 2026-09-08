"La edad no puede ser una excusa para matar", Jorge Macri defendió el Régimen Penal Juvenil

La polémica desatada por la jueza titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora y presidenta del Tribunal Penal Juvenil Único de ese departamento judicial alcanzó un nuevo episodio. En esta ocasión la geografía es la de la Ciudad de Buenos Aires, donde el jefe de Gobierno, Jorge Macri, publicó un mensaje en X en contra de la medida, y además, apuntó contra el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.