"La edad no puede ser una excusa para matar", Jorge Macri defendió el Régimen Penal Juvenil
Tras la suspensión por 60 días en Buenos Aires, Jorge Macri ratificó que en la Ciudad el Régimen Penal Juvenil "tiene plena vigencia" y cruzó a Kicillof.
La polémica desatada por la jueza titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora y presidenta del Tribunal Penal Juvenil Único de ese departamento judicial alcanzó un nuevo episodio. En esta ocasión la geografía es la de la Ciudad de Buenos Aires, donde el jefe de Gobierno, Jorge Macri, publicó un mensaje en X en contra de la medida, y además, apuntó contra el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Qué dijo Jorge Macri
"La edad no puede ser una excusa para matar, robar o destruir una familia", aseguró el alcalde porteño. A su vez que puso la mira en Axel Kicillof: "La edad no puede ser una excusa para matar, robar o destruir una familia".
Por otro lado, aseguró que desde la Capital Federal, siempre va a estar del lado "de la gente de bien", y ratificó: "En la Ciudad el Régimen Penal Juvenil tiene plena vigencia".