Standard & Poor's elevó la calificación crediticia de la Ciudad de Buenos Aires y alcanzó la máxima nota en la escala nacional

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó el logro como un reconocimiento al orden de las cuentas y al compromiso financiero de la Ciudad de Buenos Aires.

La agencia calificadora de riesgos Standard & Poor's National Ratings elevó las calificaciones de emisor en moneda local y de emisor en moneda extranjera de la Ciudad de Buenos Aires, pasando de raAA+ a raAAA, ambas notas con perspectiva estable.

"Standard & Poor's elevó la nota de la Ciudad a AAA: somos el distrito con la máxima calificación crediticia del país y alcanzamos el nivel más alto posible. Este es un nuevo reconocimiento al orden de nuestras cuentas y al compromiso con las obligaciones financieras. El resultado también refleja lo que puede lograrse cuando la política macroeconómica del Gobierno Nacional acompaña y genera confianza. Felicitaciones al ministro Gustavo Arengo y a todo su equipo", sostuvo el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Por su parte, Gustavo Arengo, ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, señaló que "el equilibrio financiero y el orden fiscal son ejes centrales de la gestión que nos encomendó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Consolidar una reputación sólida en el mercado nos da acceso a un mejor financiamiento, lo que se traduce de manera directa en una mayor inversión en obras de infraestructura que benefician a todos los vecinos".

Los avances macroeconómicos y financieros de la Ciudad El informe de S&P destaca que la suba en la calificación está basada en resultados fiscales superavitarios consistentes a lo largo del tiempo, combinados con una gestión financiera prudente y la capacidad de construir reservas de liquidez que le ha permitido a la Ciudad reducir sus niveles de endeudamiento en los últimos años y continuar, al mismo tiempo, mejorando la infraestructura del distrito.

Asimismo, destaca que "la Ciudad ha navegado en condiciones macroeconómicas volátiles en Argentina y ha tomado medidas efectivas frente a reducciones de sus transferencias, tanto automáticas como discrecionales, que han demostrado su resiliencia para transitar períodos de estrés".