Standard & Poor's elevó la calificación crediticia de la Ciudad de Buenos Aires y alcanzó la máxima nota en la escala nacional
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó el logro como un reconocimiento al orden de las cuentas y al compromiso financiero de la Ciudad de Buenos Aires.
La agencia calificadora de riesgos Standard & Poor's National Ratings elevó las calificaciones de emisor en moneda local y de emisor en moneda extranjera de la Ciudad de Buenos Aires, pasando de raAA+ a raAAA, ambas notas con perspectiva estable.
"Standard & Poor's elevó la nota de la Ciudad a AAA: somos el distrito con la máxima calificación crediticia del país y alcanzamos el nivel más alto posible. Este es un nuevo reconocimiento al orden de nuestras cuentas y al compromiso con las obligaciones financieras. El resultado también refleja lo que puede lograrse cuando la política macroeconómica del Gobierno Nacional acompaña y genera confianza. Felicitaciones al ministro Gustavo Arengo y a todo su equipo", sostuvo el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Por su parte, Gustavo Arengo, ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, señaló que "el equilibrio financiero y el orden fiscal son ejes centrales de la gestión que nos encomendó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Consolidar una reputación sólida en el mercado nos da acceso a un mejor financiamiento, lo que se traduce de manera directa en una mayor inversión en obras de infraestructura que benefician a todos los vecinos".
Los avances macroeconómicos y financieros de la Ciudad
El informe de S&P destaca que la suba en la calificación está basada en resultados fiscales superavitarios consistentes a lo largo del tiempo, combinados con una gestión financiera prudente y la capacidad de construir reservas de liquidez que le ha permitido a la Ciudad reducir sus niveles de endeudamiento en los últimos años y continuar, al mismo tiempo, mejorando la infraestructura del distrito.
Asimismo, destaca que "la Ciudad ha navegado en condiciones macroeconómicas volátiles en Argentina y ha tomado medidas efectivas frente a reducciones de sus transferencias, tanto automáticas como discrecionales, que han demostrado su resiliencia para transitar períodos de estrés".
Por último, agrega que la Ciudad de Buenos Aires mantendrá su habitual solidez financiera ante las dificultades institucionales que pueda afrontar del resto de las provincias argentinas, respaldada, principalmente, en su capacidad para recaudar fondos propios y su baja dependencia de las transferencias nacionales.