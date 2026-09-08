Jorge Macri fue recibido por Yamandú Orsi en Uruguay y llevó a Montevideo su apuesta por las ciudades inteligentes

La visita de Jorge Macri a Uruguay tuvo una agenda política y tecnológica, dado que llegó a Montevideo para participar del evento Smart Cities 2026, un encuentro organizado por El Observador que reúne a especialistas y referentes vinculados con el futuro de las ciudades. El mandatario porteño fue recibido por Yamandú Orsi durante la noche del lunes en la Residencia Oficial de la República Oriental del Uruguay.

La reunión reunió a funcionarios uruguayos, representantes diplomáticos, referentes del sector privado y al secretario General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, Fulvio Pompeo. Macri planteó durante su visita que Buenos Aires y Montevideo tienen margen para avanzar sobre una agenda común y sostuvo que la cercanía entre ambas ciudades puede servir para generar oportunidades, atraer inversiones y proyectar a la región hacia otros mercados.

Jorge Macri y Yamandú Orsi Prensa El presente es la inteligencia artificial La exposición del jefe de Gobierno porteño tuvo uno de sus principales ejes en la IA. Macri afirmó que Buenos Aires decidió asumir ese desafío y vinculó esa estrategia con la formación de los jóvenes y las posibilidades de desarrollo tecnológico. “Una ciudad inteligente necesita formar y capacitar a los jóvenes para competir y conquistar el mundo”, sostuvo. El funcionario explicó que la Ciudad definió un distrito de IA con ventajas impositivas, ubicado cerca de universidades y con disponibilidad de metros cuadrados e infraestructura.

Jorge Macri Prensa La agenda porteña también incluyó referencias a la transformación del Estado, la simplificación de trámites, la seguridad y el orden en el espacio público. Macri sostuvo que esas políticas buscan mejorar las condiciones para vivir, trabajar, invertir y desarrollarse.