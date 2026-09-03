La Ciudad aprobó la obligatoriedad de la sala de 3 años y garantizará vacantes para todos los chicos

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad la ley que establece la obligatoriedad de la educación inicial a partir de los 3 años , una medida que busca ampliar el acceso al Nivel Inicial, garantizar una oferta educativa universal y gratuita y fortalecer el acompañamiento a las familias.

La norma establece que todos los niños de 3 años deberán tener garantizado el acceso a una vacante educativa y contempla la expansión progresiva de la oferta de doble jornada y modalidades de asistencia flexible, de acuerdo con las necesidades de las familias.

El proyecto llegó al recinto luego de la presentación de distintas iniciativas. La primera propuesta para establecer la obligatoriedad de la sala de 3 años fue impulsada por la diputada del bloque Ciudadanos Unidos-UCR, Manuela Thourte . Posteriormente, también presentaron proyectos en ese sentido Sergio Siciliano , de Vamos por Más, y María Bielli , de Fuerza por Buenos Aires.

Uno de los argumentos centrales de la iniciativa es el cambio demográfico que atraviesa la Ciudad. Según los fundamentos del proyecto, los nacimientos pasaron de 42.700 en 2014 a 21.400 en 2024 , lo que representa una reducción del 50%.

El texto sostiene que esta caída de la natalidad genera una oportunidad para ampliar la cobertura educativa del Nivel Inicial, optimizar la infraestructura existente y fortalecer la calidad de la oferta.

Obligatoriedad y universalización

La ley diferencia entre obligatoriedad y universalización. La primera implica la responsabilidad del Estado y de las familias de garantizar la asistencia de los niños desde la sala de 3 años. La segunda supone que toda familia que solicite una vacante en la educación pública pueda acceder a ella.

Además, la norma contempla la expansión de las Escuelas Infantiles, que podrán recibir a niños desde los 45 días hasta los 5 años. El objetivo es ampliar esta red en distintos puntos de la Ciudad y reducir las brechas territoriales, sociales y de acceso a la educación inicial.

La ley entrará en vigencia en 2027 y establece un plazo de dos años para adecuar la oferta de sala de 3 e incorporar a la enseñanza oficial a los niños que actualmente asisten a Centros de Primera Infancia, Centros de Desarrollo Infantil y jardines inscriptos en el Registro de Instituciones Educativas Asistenciales.

A su vez, el reglamento de Inscripción en Línea establecerá que los niños matriculados en sala de 2 años tendrán prioridad para la asignación de vacantes de sala de 3 durante 2027.

El respaldo de Jorge Macri

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la aprobación unánime de la iniciativa y sostuvo que la incorporación de la sala de 3 años a la enseñanza obligatoria permitirá fortalecer el acceso y las oportunidades de aprendizaje.

“Aprobamos una ley para que la sala de 3 sea obligatoria en la Ciudad. Los primeros años son decisivos para el desarrollo de cada chico. Es cuando se forman el lenguaje, la curiosidad, la capacidad de convivir, de jugar, de expresarse y de aprender”, afirmó.

Macri también felicitó a los legisladores y a las distintas fuerzas políticas que participaron de la elaboración de la norma y remarcaron el carácter transversal del acuerdo alcanzado en la Legislatura.

Con la nueva legislación, la Ciudad deberá asegurar progresivamente la disponibilidad de doble jornada y modalidades de asistencia flexible —jornada simple o doble— para las familias o tutores de niños de 3 años que lo requieran.

Por su parte, la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, destacó que la medida apunta a garantizar mejores oportunidades de desarrollo desde los primeros años.

“Tenemos el compromiso de poner siempre el aprendizaje y el bienestar de los chicos en el centro. El inicio de la trayectoria educativa a temprana edad es una prioridad clave”, sostuvo la funcionaria.

La ministra consideró que la obligatoriedad de la sala de 3 años representa “un paso fundamental” para garantizar de manera equitativa oportunidades de desarrollo integral.

De esta manera, la Ciudad avanzó con una reforma que busca ampliar la escolarización temprana, aprovechando el escenario de caída de la natalidad para extender la cobertura del Nivel Inicial y garantizar el acceso a una vacante desde los 3 años.