La Libertad Avanza presionó a Axel Kicillof por los casos de inseguridad en la Provincia y exige explicaciones

La Libertad Avanza presentó un pedido para que Javier Alonso, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se presente ante la Legislatura y responda por las medidas que tomó la administración de Axel Kicillof frente a los hechos delictivos ocurridos esta semana. El reclamo ingresó en ambas cámaras y sumó presión sobre la administración bonaerense (sumado a la decisión de la jueza Marta Elba Pascual de suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil provincial).

Sebastián Pareja, diputado y coordinador de LLA en Buenos Aires, cuestionó la información disponible sobre el funcionamiento de la Policía. El dirigente sostuvo que la Provincia no cuenta con estadísticas sobre el personal, las rutas de patrullaje ni un mapa del delito actualizado y accesible. También apuntó contra el enfoque de la política de seguridad provincial y calificó la situación como "desesperante".

Prensa LLA Carlos Curestis, presidente del bloque de senadores de LLA, reclamó que Alonso explique ante los legisladores qué acciones lleva adelante la gestión provincial. El senador sostuvo que los vecinos necesitan "seguridad, no discursos". En ese marco planteó que la provincia es casi una "zona liberada" y que llevar a los chicos al colegio se volvió un acto de supervivencia.

Juanes Osaba, jefe del bloque de diputados de LLA, trasladó la presión hacia Axel Kicillof, le pidió que "dé la cara" y sostuvo que los delincuentes pueden actuar libremente desde hace más de seis años: "Un delincuente no debería conocer mejor el territorio que los efectivos policiales".

El tiroteo de El Palomar sumó tensión El reclamo contra Alonso coincidió con otro pedido de explicaciones en Morón. El Concejo Deliberante aprobó una interpelación al intendente Lucas Ghi después del tiroteo ocurrido frente al Colegio Emaús de El Palomar. El episodio tuvo como víctima a un policía bonaerense retirado, quien recibió un disparo en el abdomen cuando se enfrentó con un grupo de delincuentes frente al establecimiento educativo.