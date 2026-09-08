La Libertad Avanza va contra la jueza que frenó la Ley Penal Juvenil y pedirá un pedido de juicio político en PBA

Sebastián Pareja encabeza el armado contra Marta Elba Pascual y cuestionó el fallo que interrumpió por 60 días la nueva normativa. Diego Santilli había adelantado esto a MDZ.

La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires prepara un pedido de juicio político contra Marta Elba Pascual, la jueza que suspendió durante 60 días la aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil. El espacio libertario cuestiona que la magistrada haya interrumpido una norma sancionada por el Congreso de la Nación. Sebastián Pareja, presidente de LLA PBA, encabeza junto a sus equipos políticos y técnicos una mesa de trabajo destinada a definir la presentación contra Pascual, quien está al frente del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.

La decisión de avanzar contra la magistrada ya había sido anticipada por Diego Santilli en exclusiva para este medio. El funcionario nacional respaldó el pedido de juicio político contra Pascual y calificó de “una barbaridad” la resolución que suspendió la normativa.

Las críticas de La Libertad Avanza a la jueza Pascual Pareja cuestionó la resolución y acusó a Pascual de responder a intereses políticos de la provincia. “Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política”, sostuvo el presidente de La Libertad Avanza bonaerense.

El diputado nacional afirmó que la magistrada intenta frenar una legislación votada por el Congreso y sostuvo que la norma responde a un reclamo social. Pareja también vinculó el fallo con la situación de seguridad que atraviesa la Provincia de Buenos Aires. “Siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes”, afirmó el dirigente libertario. El titular de LLA PBA también recordó decisiones adoptadas durante la pandemia y sostuvo que ese tipo de posturas priorizó a quienes cometieron delitos por encima de las víctimas.