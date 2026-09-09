Un joven de 14 años fue detenido bajo la nueva Ley Penal Juvenil: qué dijo la ministra Mercedes Rus

La nueva Ley Penal Juvenil baja la edad de imputabilidad y comenzó a aplicarse en Mendoza. Desde su entrada en vigencia el sábado, la provincia incorporó al sistema penal a adolescentes desde los 14 años. Este lunes se registró el caso de un joven de esa edad detenido tras ser acusado de participar en un robo agravado con arma en Ciudad.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, aseguró en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio que el nuevo régimen “se ha venido ejecutando desde el sábado con normalidad, con todos los actores trabajando responsablemente”.

Según explicó, el sistema que ya intervenía con jóvenes imputables desde los 16 años comenzó a aplicar el mismo esquema a los adolescentes de 14 y 15 años. “El mismo sistema que ya venía trabajando con los imputables desde los 16 años, está responsablemente trabajando con los nuevos imputables, que esto es desde los 14 años”, señaló.

El caso ocurrido este lunes involucró a tres jóvenes en un robo agravado cometido en una parada de colectivos de Ciudad. Uno de ellos, de 14 años, fue incorporado al procedimiento y quedó alojado en Upana (Unidad Provincial de Abordaje de Niños y Adolescentes de Mendoza ), mientras que otro adolescente de 13 años continúa siendo inimputable.

Rus explicó que Upana es “un sistema especial para la prevención de jóvenes en conflicto con la ley penal, que depende del Ministerio de Seguridad y Justicia y que tiene recaudos distintos que cualquier comisaría”. Por eso, indicó que el dispositivo, que ya existía en Mendoza, ahora también se aplica a los adolescentes de 14 años alcanzados por la nueva normativa.

Los primeros casos bajo el nuevo régimen

La ministra indicó que el episodio del joven de 14 años no fue el único registrado desde la puesta en vigencia de la ley. “Hemos tenido varios”, afirmó, al referirse a situaciones que anteriormente hubieran quedado fuera del procedimiento penal.

Entre ellas, mencionó un caso ocurrido durante el fin de semana en San Rafael, donde intervino un grupo de cinco jóvenes de entre 15 y 17 años. Uno de los adolescentes, de 15 años, “antes hubiera sido inimputable, ahora fue abordado”.

También hubo otro procedimiento por un hurto simple en el que intervinieron jóvenes de 15 y 16 años. Rus explicó que, con el nuevo régimen, “como involucra a todos los delitos, este caso, que intervino uno de 15 y uno de 16, los dos quedaron sometidos”.

Para la funcionaria, la aplicación de la nueva ley debe sostenerse sobre un sistema especializado. “Nosotros tenemos las garantías de esa especialidad”, afirmó, y remarcó que cualquier medida de coerción debe contemplar las particularidades de los adolescentes involucrados.

El objetivo de evitar la reincidencia

Rus sostuvo que el sistema prevé una primera instancia en UPANA y que, si el procedimiento avanza hacia una prisión preventiva o una pena privativa de la libertad, el adolescente debe ser alojado en una institución del sistema de responsabilidad penal juvenil, separada de las cárceles de adultos.

“La idea con esta especialidad y con esta separación, de alguna manera, es que los establecimientos de privación de la libertad no sean una escuela, no sean el posgrado del joven para después delinquir más, sino justamente que sean un lugar para cortar con ese circuito”, expresó.

La ministra señaló que los jóvenes abordados por el sistema penal requieren informes interdisciplinarios sobre su situación psicosocial, psicológica y psiquiátrica, con el objetivo de que fiscales y jueces definan las medidas más adecuadas para cada caso.

“Nos interesa este tratamiento especial, porque estamos pensando, justamente, en la no reincidencia, en la resociabilización, y en cortar este circuito delictivo de los jóvenes”, sostuvo Rus.

Además, defendió la capacidad de Mendoza para aplicar el nuevo régimen. “Mendoza está preparada” y cuenta con “un fuero penal especializado” e “instituciones pertinentes para su plena vigencia”, aseguró.