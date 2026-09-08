Diego Santilli apoyó el pedido de juicio político contra la jueza que suspendió la Ley Penal Juvenil en PBA

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , afirmó que buscan el juicio político contra la jueza que suspendió temporalmente la aplicación de la nueva ley penal juvenil en la Provincia de Buenos Aires , que estipula la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.

En diálogo con MDZ , el funcionario calificó como "una barbaridad" la medida de la magistrada y consideró que su resolución es plausible de ser sometida a un proceso de destitución.

"Hace 40 años que discutimos una nueva ley penal juvenil, y la suspensión de este mecanismo es continuar con algo que nos hace mucho daño a todos. No es lo mismo un joven que mata que un joven que no mata. Y por eso se discutió durante décadas en nuestro país, así que es una vergüenza. Espero que den vuelta rápido estos días", planteó el jefe de ministros.

Al respecto, el exdiputado se mostró de acuerdo con el pedido de juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual , que este lunes hizo lugar a un Habeas Corpus. "Sí, está claro que sí. Está claro que la Argentina lo debatió, está claro que no se puede volver atrás- ¿Qué le decimos a la familia de las personas que han fallecido como consecuencia de menores matando gente? Y, además, ya lo ya se debatió esto en el parlamento. ¿En qué materia se debatió? En que, si hay un crimen, tiene que haber un castigo", consideró.

"Pero también la manera de que entienda la persona que cometió el delito es teniendo una sanción, poder reinsertarse a la sociedad de otra manera, pero si no hay castigo, no hay solución", afirmó Santilli.

Consultado por @mdzol , Diego Santilli apoyó el pedido de juicio político contra la jueza Marta Pascual, que suspendió por 60 días la aplicación en PBA de la baja en la edad de imputabilidad. "Es una barbaridad. Nos hace mucho daño a todos", aseguró. pic.twitter.com/6FUxR4kbpd

En otro tramo con críticas a la magistrada, se diferenció de los cuestionamientos por falta de actualización edilicia en el poder judicial: "Pero eso es que hicieron. ¿sabés qué es lo que piensa el gobernador de su provincia? ¿Sabes lo que piensa el gobernador Kiselof? Que los delincuentes son víctimas sociales. Así empezamos mal las cosas".

"Entonces, lo que tiene que hacer la provincia y lo que tiene que hacer la justicia es ir adaptando las situaciones a lo que corresponde. Entonces, que se dejen de hacer política y que cuiden a los ciudadanos, que no es lo que están haciendo", concluyó.

Fuentes del Ministerio de Justicia aclararon que la medida de la jueza "no se puede apelar" ni tampoco se puede pedir formalmente el apartamiento. Sin embargo, es factible que algunos referentes libertarios pidan el juicio político.