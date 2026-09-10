Diego Santilli se reunió con el PRO y apuntaron contra Axel Kicillof: "Defiende a los delincuentes"

El Gobierno se reunió este jueves con referentes del PRO, en el marco de las tratativas para lograr una alianza electoral en 2027, y unificaron cuestionamientos contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof , "por la crisis de la inseguridad".

El jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem ; y el responsable político de ese espacio, Eduardo “Lule” Menem , representaron al Ejecutivo en el cónclave, mientras que por el lado del partido amarillo acudieron nuevamente el titular del bloque de diputados, Cristian Ritondo , y el secretario general de este espacio a nivel nacional, Fernando de Andreis.

"Del encuentro también participó la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , quien agradeció y destacó el trabajo conjunto", indicaron oficialmente.

De acuerdo con estas fuentes, "conversaron sobre la crisis de inseguridad que atraviesa la Provincia de Buenos Aires y la decisión de la jueza Marta Elba Pascual de suspender la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la Provincia", que derivó en duros cuestionamientos de los libertarios y el PRO.

En diálogo esta semana con MDZ , Diego Santilli había calificado como "una barbaridad" la medida de la magistrada y consideró que su resolución es plausible de ser sometida a un proceso de destitución.

"Hace 40 años que discutimos una nueva ley penal juvenil, y la suspensión de este mecanismo es continuar con algo que nos hace mucho daño a todos. No es lo mismo un joven que mata que un joven que no mata. Y por eso se discutió durante décadas en nuestro país, así que es una vergüenza. Espero que den vuelta rápido estos días", planteó el jefe de ministros.

"Está claro que la Argentina lo debatió, está claro que no se puede volver atrás. ¿Qué le decimos a la familia de las personas que han fallecido como consecuencia de menores matando gente? Y, además, ya lo ya se debatió esto en el parlamento. ¿En qué materia se debatió? En que, si hay un crimen, tiene que haber un castigo", consideró.

En tanto, este jueves el funcionario volvió a hablar con este medio, criticó a Kicillof por los nuevos hechos delictivos, entre ellos el ocurrido hoy en El Palomar, y aseguró: "Defiende a los delincuentes".

Consultado por @mdzol, Diego Santilli apuntó contra Axel Kicillof por la inseguridad: "Defiende a los delincuentes".

-Sobre la inflación: "Va en el camino correcto"

-Reconoció que se evalúa incluir a la pesca en el proyecto de sanciones por Malvinas. pic.twitter.com/QPMvm89DcP — Nicolás Gallardo (@nicogallaok) September 10, 2026

Por su parte, Ritondo manifestó: "Nos preocupa la inacción y la falta de respuesta que tiene el gobernador ante la inseguridad. No haberle repuesto o no haber preparado a la provincia para la baja imputabilidad, contra una ley que se viene discutiendo y un problema que todos los argentinos sufren, principalmente los bonaerenses".

Sin avances con la reforma electoral

El Gobierno sigue sin convencer al PRO para que acompañen la eliminación de las elecciones PASO, incluida en la reforma electoral que la próxima semana se vuelve a debatir en el Congreso. Esta indefinición del principal aliado de Javier Milei genera que no haya fechas precisas para proseguir con el expediente.

"Entre otros temas, durante la reunión se conversó sobre la agenda parlamentaria, el borrador del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso sobre las Islas Malvinas y una iniciativa vinculada a las inversiones en gas licuado en la Argentina, que impulsarán las bancadas de La Libertad Avanza, el PRO y otros espacios aliados", comunicaron desde el oficialismo

"En ese sentido, luego de dialogar sobre el borrador del proyecto, el PRO se comprometió a acompañar las iniciativas que el Gobierno está llevando adelante en relación con la causa Malvinas, señalando que es una causa que representa a todos los argentinos", concluyeron.