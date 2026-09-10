Pánico en El Palomar: un expolicía dejaba a su hija en el colegio y lo balearon para robarle

Un policía retirado fue baleado este jueves por la mañana durante un intento de robo en El Palomar , partido de Morón . El hombre llevaba a su hija a la escuela cuando fue interceptado por seis delincuentes armados.

El episodio ocurrió cerca de las 7.15 en Santiago Brian al 900, entre Dinamarca y El Rodeo. Según las primeras informaciones policiales, la víctima fue identificada como Hernán Mariano Catarraso , un comisario mayor inspector retirado de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Los delincuentes vestían ropa oscura y estaban armados. De acuerdo con el reporte, intentaron robarle al expolicía y durante el ataque efectuaron tres disparos .

Uno de los proyectiles impactó en el abdomen de Catarraso. Luego del ataque, los agresores escaparon del lugar y dejaron un arma de fuego.

Minutos después llegó una ambulancia del SAME, que trasladó al herido al Hospital Posadas. Allí quedó internado para recibir asistencia médica.

La víctima de robo en El Palomar fue asistido por los vecinos

Una testigo contó que encontró al hombre tendido en la zona y que, junto con otra persona, intentó asistirlo antes de la llegada de los médicos.

“Salgo y lo veo ahí tirado, había otro señor que me estaba ayudando. Le pusimos una toalla y empezamos a comprimir la zona”, relató la mujer en declaraciones a TN. También señaló que el policía se encontraba consciente en ese momento.

La misma testigo sostuvo que, según lo que observó, el hombre habría utilizado su arma luego de quedar rodeado por los delincuentes. “La intención de él no era disparar, pero cuando vio que lo acorralaron, disparó”, afirmó. Según su relato, realizó dos disparos, uno de ellos alcanzó a uno de los atacantes y otro provocó una lesión por roce.

El hecho generó preocupación entre vecinos de la zona. Otra mujer aseguró desde la puerta de su vivienda que los robos son frecuentes en el barrio y mencionó un episodio ocurrido durante la semana anterior.

La investigación quedó centrada en determinar cómo ocurrió el intento de robo, identificar a los seis atacantes y establecer la secuencia de disparos. El arma que quedó abandonada en el lugar será incorporada a las pericias correspondientes.