Alarma en Godoy Cruz por un incendio en una casa del barrio Fuchs

Bomberos trabajaban en el lugar para controlar el incendio registrado en una vivienda de calle Laguna de la Esquina.

Un incendio se registró este miércoles en una casa de familia ubicada en calle Laguna de la Esquina al 900, en el barrio Fuchs de Godoy Cruz. Según informaron Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, el fuego también afectó un vehículo que se encontraba en el interior del inmueble.

En el lugar trabajaban los móviles 2 y 8 de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, además de efectivos del Cuartel Central, que intervinieron para controlar la situación.