Susto y preocupación por un incendio en el Ministerio Público Fiscal de la Nación en Mendoza

El incendio se inició en horas de la tarde en el edificio ubicado en avenida Perú y Godoy Cruz, en Ciudad. Bomberos y personal policial trabajaron en el lugar.

Bomberos aplicaron el debido protocolo, evacuaron a los presentes y trabajaron para controlar las llamas.

Un incendio registrado en horas de la tarde generó momentos de preocupación y obligó a evacuar el edificio del Ministerio Público Fiscal de la Nación en Mendoza, ubicado en la esquina de avenida Perú y Godoy Cruz, en Ciudad. El fuego demandó la intervención de Bomberos del Cuartel Central y efectivos policiales.

El incendio ocurrió en el edificio del Miniterio Público Fiscal de la Nación de Mendoza. El episodio ocurrió alrededor de las 13.52, cuando se detectó el foco ígneo dentro del inmueble. Ante la situación, se notificó a efectivos de la Policia de Mendoza y al Cuartel Central de Bomberos, que tras el llamado inicio las tareas para desplazarse al lugar y atender la situación.

Evacuaron el edificio para controlar el fuego Una vez en el lugar, los bomberos y policías pusieron en marcha el procedimiento previsto para este tipo de emergencias. Las personas que se encontraban dentro del edificio fueron evacuadas como medida preventiva, mientras los efectivos ingresaban para localizar el foco y trabajar sobre las llamas.

El despliegue permitió circunscribir el incendio y evitar que avanzara hacia otros sectores del inmueble. Tras las tareas realizadas por los bomberos, la situación quedó bajo control.

El lugar debió ser evacuado mientras lo efectivos realizaban las tareas para controlar las llamas. A pesar del movimiento generado por la emergencia, no se registraron personas lesionadas. Los daños provocados por el fuego fueron considerados leves, sin consecuencias de gravedad para la estructura del edificio.