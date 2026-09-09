Asesinato en Godoy Cruz: imputaron al confeso autor del brutal ataque a golpes a un exconvicto

La investigación por el asesinato de Carlos Jonathan Gelman (34), el exconvicto que murió luego de sufrir un brutal ataque en calle Rawson al 2.000 , en Godoy Cruz , atravesó momentos clave en las últimas horas. El presunto autor del crimen fue imputado por el hecho de sangre y quedó complicado.

Fuentes judiciales informaron que la fiscal de Homicidios Andrea Lazó imputó a Kevin Jonathan Araya por el delito de homicidio simple , como presunto autor del ataque que acabó con la vida de Gelman. Esa calificación prevé una pena de 8 a 25 años de prisión .

Araya había quedado bajo la lupa de los investigadores desde el inicio del a investigación y, finalmente, se presentó por voluntad propia el lunes en el Polo Judicial Penal . Allí confesó frente a los funcionarios, ser el autor del brutal ataque en el que resultó ultimado Carlos Gelman.

Con esta nueva imputación, la causa avanza con los resultados de las medidas realizadas para reconstruir la secuencia del ataque y determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo la muerte.

El brutal ataque ocurrió durante la madrugada del pasado jueves cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un hombre que se encontraba tendido sobre calle Rawson al 2000 y presentaba una grave herida en la cabeza.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, encontraron a Carlos Jonathan Gelman, gravemente herido sobre la vereda. Posteriormente fue asistido y tuvo que se trasladado de urgencia en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) hasta el Hospital Central.

Tras permanecer internado durante tres días, desde el centro asistencial informaron que falleció durante la jornada del domingo por un traumatismo de cráneo grave (TEC) que sufrió un ataque a golpes, pese a que se halló una navaja en la escena.

Después de la muerte de Gelman, el presunto autor se entregó a las autoridades y quedó alojado en la Estación Transitoria de Aprehendidos y Detenidos (Es.Tra.D.A) a la espera de ser imputado por el homicidio.

Acorralado por la investigación

Más allá de que ambas barriadas están ubicadas a pocos metros de distancia, separadas por la calle Rawson, Araya frecuentaba permanentemente el Pablo VI, ya que tenía familiares directos allí y hasta supo cumplir con régimenes de prisión domiciliaria en ese complejo godoicruceño de monoblocks, surge de las averiguaciones realizadas por MDZ.

ALF PONCE / MDZ

Esa cercanía entre víctima y presunto victimario permitieron identificar a Araya desde el inicio de la pesquisa como posible responsable de la agresión que acabó con la vida de Gelman. Incluso, quedó comprometido por imágenes de cámaras de seguridad, por lo que este lunes iban a desarrollarse una serie de allanamientos para detenerlo.

Fue así que, previo a ejecutarse esas medidas, Araya terminó dirigiéndose por sus propios medios hasta el edificio del Ministerio Público Fiscal (MPF), ubicado en calle Plantamura de la Ciudad de Mendoza, donde se puso a disposición de las autoridades intervinientes.

Los antecedentes del confeso homicida

Fuentes judiciales consultadas por este portal detallaron que Araya llevaba poco tiempo fuera de prisión, ya que en mayo fue condenado a 6 meses de prisión en una causa por amenazas simples que fue investigada por la fiscal de Delitos No Especializados Mónica Fernández Poblet.

En esa ocasión, Araya confesó la autoría ante la jueza María Cristina Pietrasanta, del Juzgado Penal Colegiado N°1, quien lo sentenció y ordenó que recuperara la libertad, ya que había sido detenido a fines del año pasado y, por ende, ya había cumplido tras las rejas con el tiempo estipulado en la pena.

Previo a eso, el joven gloriano ya había sido condenado en cinco ocasiones por robos y otros delitos contra la propiedad y las personas. En todas esas oportunidades acordó juicios abreviados en los que reconoció su responsabilidad por los ilícitos que le endigaban, surge de la información.