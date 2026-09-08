El dato clave que dio el amigo de Federico Aramburú sobre los minutos previos a su asesinato en París

El inicio del juicio oral en París por el crimen de Federico Martín Aramburú sumó un testimonio revelador sobre las circunstancias que desencadenaron la tragedia de marzo de 2022. Horas después de la apertura del debate en el Tribunal de lo Penal, Shaun Hegarty —amigo personal, socio y excompañero del deportista argentino— ofreció una entrevista en la que reconstruyó minuto a minuto los instantes previos al ataque armado.

En diálogo con el programa Face a Fogiel de la cadena francesa RTL, Hegarty recordó que la secuencia comenzó dentro del bar Le Mabillon, en el barrio de Saint-Germain-des-Prés, cuando un integrante de su grupo intentó entablar conversación con Loïk Le Priol y Romain Bouvier, los dos militantes de ultraderecha imputados por el homicidio.

La respuesta de los acusados fue desmedida y agresiva desde el primer instante: “Nos sorprendió su actitud, en el rugby solemos ser abiertos y buscamos que la gente se lleve bien”.

Ante la hostilidad, los deportistas intercedieron para pedirles que detuvieran los tratos despectivos, lo que provocó que los agresores focalizaran su violencia directamente sobre ellos. La tensión escaló rápidamente hacia la terraza del establecimiento, donde se produjo un breve forcejeo de pocos segundos que finalizó con la intervención del personal de seguridad del local.

Tras la disputa, Aramburu y Hegarty caminaron hacia su hotel para curarse las heridas leves producidas durante el altercado. “Yo tenía un golpe en el ojo y Federico en el pómulo”, precisó el testigo, quien estuvo presente este lunes en la sala del tribunal parisino.

Sin embargo, al salir nuevamente a la vía pública, advirtieron la presencia de un vehículo militar Jeep estacionado en las inmediaciones. Según la reconstrucción de Hegarty, desde el vehículo se escuchó la consigna “están ahí”, lo que dio paso inmediato a la ejecución del ataque.

Al detallar la secuencia del tiroteo, Hegarty explicó que Romain Bouvier descendió del vehículo, se aproximó a Aramburu y abrió fuego a corta distancia. Inmediatamente después, Loïk Le Priol intervino en la escena y disparó repetidamente contra el exjugador argentino. “Bouvier disparó cuatro veces y Le Priol seis”, precisó Hegarty sobre la ráfaga de proyectiles que le costó la vida al exintegrante de Los Pumas antes de que pudiera recibir asistencia médica.

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El testigo confesó haber entrado en un estado de disociación y conmoción absoluta ante la ferocidad del hecho, sin lograr dimensionar de forma inmediata que su amigo estaba siendo acribillado a metros suyo en pleno centro de la capital francesa.