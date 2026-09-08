El principal acusado de la muerte de Federico Aramburú declaró que actuó en "legitima defensa"

En la apertura del juicio en París, Loïk Le Priol admitió la autoría de los disparos pero justificó su accionar tras la pelea en el bar.

La primera jornada del juicio oral en el Tribunal de lo Penal de París por el asesinato de Federico Martín Aramburú dejó las primeras declaraciones del principal imputado en la causa. El exmilitante de ultraderecha Loïk Le Priol reconoció haber sido el autor de los disparos que terminaron con la vida del deportista argentino en marzo de 2022, pero argumentó ante los magistrados que actuó en "legítima defensa".

La declaración de Loïk Le Priol ante el Tribunal de París El acusado de 32 años, exintegrante de la disuelta organización radical Grupo Unión Defensa (GUD), enfrenta cargos por asesinato con premeditación y podría recibir una pena de prisión perpetua por efectuar seis disparos contra el exjugador de Los Pumas, dos de los cuales resultaron mortales.

En su intervención inicial durante la apertura del debate oral, Le Priol asumió la autoría del hecho pero buscó atenuar la responsabilidad penal: “Soy responsable de la muerte de Federico Martín Aramburu. Siempre he explicado que disparé en legítima defensa. Corresponderá al Tribunal de lo Penal decidir si esta defensa fue legítima o no”. — Loïk Le Priol, principal acusado por el crimen de Federico Aramburú.

N/A Asimismo, el imputado dirigió unas palabras al tribunal y a los allegados de la víctima presentes en la sala: "Sea cual sea la decisión, estoy condenado a cargar con esta inmensa tragedia el resto de mi vida. Nunca dejaré de pedir perdón", añadió.

La reconstrucción del ataque y el testimonio del amigo de Aramburú El trágico desenlace ocurrió en la madrugada del 19 de marzo de 2022 en el barrio parisino de Saint-Germain-des-Prés. Tras un altercado inicial en la terraza de la brasserie Le Mabillon, Le Priol y Romain Bouvier habrían regresado a buscar al grupo de deportistas para ajustar cuentas. En la previa del juicio, la televisión francesa difundió imágenes inéditas de las cámaras de seguridad que registraron los forcejeos previos al ataque armado.