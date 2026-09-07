Comienza el juicio por el crimen del ex Puma Federico Aramburu: los detalles del caso y quiénes son los acusados

Loïk Le Priol y Romain Bouvier se sientan en el banquillo del Tribunal de lo Penal francés tras emboscar y acribillar al ex Puma en marzo de 2022.

Este lunes comienza en la capital francesa el juicio oral por el asesinato del exjugador de la Selección argentina de rugby, Federico Martín Aramburu. El crimen ocurrió en la madrugada del 19 de marzo de 2022 en el Boulevard Saint-Germain, tras un altercado en un bar cercano. El debate judicial, que se desarrollará en el Tribunal de lo Penal de París, se extenderá a lo largo del mes de septiembre y tiene veredicto previsto para el viernes 25.

Un ataque premeditado tras un altercado en un bar De acuerdo con la reconstrucción de los hechos formulada por la Fiscalía francesa, la tragedia se desencadenó luego de una discusión trivial en la terraza del bar Le Mabillon, en el céntrico barrio de Saint-Germain-des-Prés. Aramburu y su amigo y socio comercial, el exrugbier Shaun Hegarty, intervinieron ante una agresión verbal por parte de los acusados contra otro cliente.

Los Pumas Tras ser separados por el personal del local, el ex Puma y su acompañante se retiraron caminando. Sin embargo, los atacantes iniciaron una persecución a bordo de un vehículo militar Jeep. Al alcanzarlos, Romain Bouvier descendió armado y efectuó los primeros disparos contra Aramburu, impactando en su muslo y en el costado. Inmediatamente después, Loïk Le Priol tomó el arma y persiguió a pie a la víctima, efectuando seis disparos más, de los cuales cinco le dieron por la espalda mientras intentaba huir. Aramburu, de 42 años, falleció en el lugar antes de ser asistido.

Los acusados y las condenas que enfrentan Los principales imputados en la causa cuentan con un extenso historial de vínculos con agrupaciones extremistas de ultraderecha en Francia, como el disuelto Grupo Unión Defensa (GUD):

Loïk Le Priol: señalado como el autor material de los disparos mortales. Imputado por asesinato con premeditación , enfrenta una pena potencial de prisión perpetua . Fue capturado días después del hecho en la frontera de Hungría cuando intentaba huir hacia Ucrania.

Romain Bouvier: acusado de tentativa de asesinato por abrir fuego inicialmente contra la víctima. Podría recibir penas de entre 20 y 30 años de cárcel.

Lyson R. (ex novia de Le Priol): imputada por complicidad , acusada de conducir el vehículo que transportó a los agresores durante la emboscada.

Antony S.: juzgado por prestar asistencia logística para facilitar la huida de Bouvier tras la comisión del crimen. Acompañamiento familiar y clamor en el rugby argentino Los Pumas reclaman justicia por el ex jugador albiceleste, Federico Martín Aramburú, asesinado en Francia en 2022. Marcos García / MDZ El proceso judicial contará con la presencia de la familia de la víctima en el recinto. Sus padres viajaron especialmente desde la Argentina para sumarse a las audiencias en París, donde estarán acompañados por la viuda del deudo, María, y sus allegados. Aramburu, formado en el Club Atlético San Isidro (CASI), disputó 22 partidos con la camiseta de Los Pumas y fue una figura clave en el histórico tercer puesto obtenido en el Mundial de Francia 2007.