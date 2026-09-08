Amenazó con disparos a su exnovia por una deuda de dinero y fue detenido tras una persecución

Un hombre que fue denunciado por realizar amenazas y disparos contra su exnovia en Las Heras. Al día siguiente, cayó tras protagonizar una intensa persecución.

Una persecución policial desembocó en la captura de un sujeto que había sido denunciado por realizar amenazas y disparos contra una exnovia el último fin de semana en Las Heras. Al parecer, el sospechoso, de 32 años, fue a reclamarle a la mujer un dinero que le debía. En el procedimiento le secuestraron un arma de fuego y quedó detenido.

Fuentes policiales señalaron que todo comenzó alrededor de las 14.30 del viernes luego de que una chica, de 20 años, se comunicó con la línea de emergencias 911 para alertar que, minutos antes, un hombre con el que había tenido una relación sentimental se hizo presente en su domicilio de calle Mathus Hoyos y la amenazó fuertemente.

La denuncia por los disparos y amenazas De acuerdo con el relato de la muchacha, el sujeto, identificado como Gabriel Exequiel Aveiro, le reclamó que le devolviera la suma de 1 millón de pesos que le había prestado y, al no obtener respuestas por parte de su expareja, le exhibió un arma de fuego y realizó cuatro disparos al aire, de manera intimidatoria.

Frente a esa situación, se desplazó a la escena a personal de la Policía Científica, que le levantó dos vainas servidas. Asimismo, trabajaron en el lugar efectivos de la Unidad Investigativa Departamental Las Heras (UID), que entrevistaron a testigos y realizaron un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

El Volkswagen Voyage en el que se movilizaba el sospechoso. Gentileza. En tanto, la víctima fue citada para radicar la denuncia correspondiente en la Oficina Fiscal Las Heras N°2 y, a partir de eso, se solicitó de inmediato la captura del presunto autor de los disparos y dispusieron colocar una consigna policial en la casa de la chica, con el objetivo de evitar un nuevo ataque