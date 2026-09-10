Robaron un comercio en Ciudad, escaparon y fueron detenidos tras ser identificados por cámaras de seguridad

Los sujetos fueron detenidos tras ser identificados con los elementos sustraídos del comercio. Fueron identificados gracias a cámaras de seguridad.

Un robo a un comercio de Ciudad ocurrido durante la noche del miércoles terminó con dos hombres detenidos y la recuperación de elementos que habían sido sustraídos del local. El registró de las cámaras de seguridad del comercio, aportado por el propietario, permitió identificar a los sospechosos y posteriormente dar con ellos.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 22.40, en un local comercial ubicado sobre calle San Lorenzo al 300. Un llamado a la línea de emergencia 911 alerto a los efectivos sobre la sustracción de unas sillas que estaban dentro del comercio.

Al llegar al local, el propietario aportó el registro de cámaras de seguridad del inmueble. En las imágenes se observaba a un hombre retirando las sillas del establecimiento, información que fue incorporada a la búsqueda policial.

Los encontraron durante un patrullaje Mientras recorrían la zona, los efectivos localizaron al sospechosos cuando se encontraba junto a otro hombre. Ambos fueron detenidos y los uniformados recuperaron las sillas que habían sido denunciados como robadas.

Los detenidos, dos hombres de 28 y 32 años fueron identificados y puestos a disposición de la justicia. El primero contaba con numerosos antecedentes y registros judiciales por distintos delitos e infracciones.