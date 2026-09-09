Detuvieron a un futbolista de Newell's armado y encapuchado tras una denuncia al 911

Un hecho policial que involucra a una promesa del fútbol profesional sacude a Rosario. Pablo Eloy Altamirano, jugador de Newell’s Old Boys de 21 años, fue detenido en la noche del martes durante un operativo policial en la zona sur de la ciudad, luego de ser denunciado por amenazar a una mujer armado y con el rostro cubierto.

La persecución y el operativo de detención El hecho comenzó alrededor de las 23:45, cuando los operadores del Centro de Monitoreo detectaron a dos hombres encapuchados en la intersección del bulevar 27 de Febrero al 200. Tras el alerta al sistema 911 realizado por Ailén Solange A., de 26 años, quien advirtió la presencia de los sospechosos armados mediante cámaras privadas, la Policía de Santa Fe montó un cerrojo en la zona.

Los agentes siguieron el recorrido del Fiat Pulse Abarth negro en el que se trasladaban los sospechosos y lograron interceptarlo a pocos metros, en la esquina de 27 de Febrero y Colón. En el vehículo viajaban el futbolista Pablo Eloy Altamirano y Lucas Gustavo P., de 27 años, este último señalado como el hombre que había descendido armado del rodado. Durante la requisa, el personal policial halló una pistola semiautomática Bersa BP9FS calibre 9 milímetros —que no tenía el cargador colocado ni cartucho en la recámara— junto a un cargador y cinco municiones del mismo calibre.