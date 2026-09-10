"Ojalá sea cierto", la fuerte declaración del papá de Loan tras las declaraciones del comisario Maciel

José Peña habló sobre las declaraciones de Walter Maciel y aseguró que la familia espera conocer la verdad una vez terminado el juicio.

En el marco del juicio por la desaparición de Loan Peña en el Tribunal Federal de Corrientes, su padre expresó su deseo de conocer finalmente que ocurrió con él y afirmó que su familia continúa esperando la aparición del niño. A su vez, se refirió a la declaración de Walter Maciel y señaló que evaluarán lo expuesto durante el juicio cuando finalice el proceso.

Por otro lado, el padre de Loan volvió a expresar la incertidumbre que atraviesa la familia mientras avanza el juicio. “Ojalá que aparezca y que sepamos por lo menos la verdad, qué pasó con él y qué hicieron con él”, manifestó al referirse a la principal expectativa que mantienen desde la desaparición del niño.

El juicio de este jueves por Loan Peña. NA También dejó en claro que todavía no tienen una posición definitiva sobre todo lo que surge durante las declaraciones. “Hay muchas cosas que son ciertas y otras que no”, sostuvo, sin precisar cuáles de las versiones considera verdaderas.

Qué dijo sobre Walter Maciel, el excomisario Al ser consultado sobre Walter Maciel, el padre de Loan señaló: “Él dijo todo lo que vio”. El excomisario declaró ante el Tribunal Federal de Corrientes, se desligó de las acusaciones en su contra y presentó su propia reconstrucción de lo sucedido.

Maciel sostuvo durante su exposición que Loan fue atropellado y señaló como responsables a Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña. Además, aseguró que distintas acciones realizadas durante los primeros días habrían desviado la investigación y la búsqueda.