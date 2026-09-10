"Ojalá sea cierto", la fuerte declaración del papá de Loan tras las declaraciones del comisario Maciel
José Peña habló sobre las declaraciones de Walter Maciel y aseguró que la familia espera conocer la verdad una vez terminado el juicio.
En el marco del juicio por la desaparición de Loan Peña en el Tribunal Federal de Corrientes, su padre expresó su deseo de conocer finalmente que ocurrió con él y afirmó que su familia continúa esperando la aparición del niño. A su vez, se refirió a la declaración de Walter Maciel y señaló que evaluarán lo expuesto durante el juicio cuando finalice el proceso.
Por otro lado, el padre de Loan volvió a expresar la incertidumbre que atraviesa la familia mientras avanza el juicio. “Ojalá que aparezca y que sepamos por lo menos la verdad, qué pasó con él y qué hicieron con él”, manifestó al referirse a la principal expectativa que mantienen desde la desaparición del niño.
También dejó en claro que todavía no tienen una posición definitiva sobre todo lo que surge durante las declaraciones. “Hay muchas cosas que son ciertas y otras que no”, sostuvo, sin precisar cuáles de las versiones considera verdaderas.
Qué dijo sobre Walter Maciel, el excomisario
Al ser consultado sobre Walter Maciel, el padre de Loan señaló: “Él dijo todo lo que vio”. El excomisario declaró ante el Tribunal Federal de Corrientes, se desligó de las acusaciones en su contra y presentó su propia reconstrucción de lo sucedido.
Maciel sostuvo durante su exposición que Loan fue atropellado y señaló como responsables a Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña. Además, aseguró que distintas acciones realizadas durante los primeros días habrían desviado la investigación y la búsqueda.
Frente a esas afirmaciones, el padre del niño evitó respaldar de manera completa una hipótesis. “Ojalá sea cierto lo que está diciendo él”, expresó, mientras remarcó que será necesario esperar el desarrollo del juicio antes de sacar conclusiones.
La familia esperará hasta el final del juicio
“Como familia, después del juicio analizamos y pensamos”, explicó el padre de Loan. De esta manera, planteó que la evaluación sobre las declaraciones y los elementos expuestos durante el proceso llegará una vez que termine el debate.
Por ahora, el mensaje de la familia permanece concentrado en conocer qué ocurrió con el niño. Más allá de las distintas versiones presentadas durante el juicio, el padre insistió en que continúan aguardando una respuesta concreta.
“Siempre, todos los días, seguimos esperando a Loan”, afirmó. La familia continúa aguardando mientras avanzan las declaraciones de los acusados y las diferentes reconstrucciones sobre lo sucedido.
La búsqueda de Loan y el esclarecimiento de los hechos siguen siendo, según sus palabras, las principales expectativas familiares: que el niño aparezca y que finalmente puedan saber qué pasó con él.