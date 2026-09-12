Fuerte choque en la Ruta 7: un camión volcó y cayó casi dos metros

El accidente se dio a la altura del kilómetro 1.118 de la Ruta 7, en la denominada Curva del Soldado, cerca de Uspallata.

Un fuerte choque en la Ruta 7 terminó con un camión volcado y dos heridos.

Durante la mañana de este sábado, un fuerte choque en la Ruta 7 generó preocupación e interrupciones de tránsito a la altura del kilómetro 1.118, en el sitio conocido como la Curva del Soldado, en Uspallata. Según detallaron, un camión impactó con otro vehículo y volcó sobre un desnivel, cayendo casi 2 metros.

Fuentes policiales explicaron que un Renault Kangoo circulaba por la ruta cerca de las 7:30 y, por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el dominio del rodado e invadió el carril contrario, impactando contra el camión.

Un fuerte choque en la Ruta 7 terminó con un camión volcado y dos heridos. Ministerio de Seguridad. A causa de esto, el camión tractor Mercedes Benz volcó y terminó sobre el costado derecho de la calzada, cayendo en un desnivel de aproximadamente dos metros.

Un fuerte choque sobre la Ruta 7 terminó con un camión volcado. Ministerio de Seguridad Personal del Servicios de Emergencias Coordinado asistieron a los tripulantes del vehículo menor, identificados como L.N.P., de 46 años, y N.J.P., de 42. Ambos fueron diagnosticados con politraumatismo producto del accidente. El chofer del camión no requirió asistencia médica.

Efectivos policiales trabajaron en el lugar para resguardar la zona mientras Policía Científica realizó las pericias correspondientes.