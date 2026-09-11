Por las condiciones climáticas, quedó interrumpida la Ruta 7 hacia Uspallata

Las autoridades informaron la medida desde las 23 y recomendaron evitar la circulación por el sector mientras persistan las condiciones adversas.

La Ruta 7 quedó interrumpida este viernes desde las 23 entre Uspallata y Mendoza, debido a las condiciones climáticas que afectan el corredor cordillerano. La medida fue informada por Vialidad Nacional y alcanza la circulación desde y hacia Uspallata.

De acuerdo con el informe, la interrupción de la transitabilidad se mantiene mientras persisten las condiciones que dificultan el desplazamiento seguro por ese sector.

El estado actual de las rutas provinciales El último informe de Rutas Provinciales también advierte sobre diferentes caminos que presentan dificultades para la circulación. En algunos sectores se solicita especial precaución y el uso o portación de cadenas.

Última actualización del estado de las rutas provinciales. Entre los tramos alcanzados se encuentra la Ruta Provincial 89, donde se recomienda circular con mucha precaución y contar con cadenas en los sectores de Vallecitos, Valle del Sol, Piedras Blancas, Los Carrales y Manzano Histórico.

Además, se informó que hay sectores parcialmente intransitables en la RP 86, a la altura de Los Cerrillos; RP 89, en La Carrera; RP 52, entre Villavicencio y Uspallata; RP 13; y RP 220, en El Sosneado.