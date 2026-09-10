Riesgo total: dos camioneros realizaron peligrosos adelantamientos en la ruta 7

Dos maniobras de alto riesgo protagonizadas por camioneros quedaron registradas en video este miércoles sobre la Ruta Nacional N°7 , en el corredor internacional hacia Chile. En ambos casos, los conductores realizaron adelantamientos en lugares donde la maniobra estaba prohibida y con vehículos circulando en sentido contrario.

El primero de los episodios ocurrió este miércoles 9 de septiembre a las 18.55, a la altura del kilómetro 1165 de la ruta 7 . Allí, un camión comenzó a sobrepasar a otro en una zona de curva y con doble línea, una maniobra que generó una situación de extremo peligro.

Mientras el vehículo avanzaba por el carril contrario, otros camiones circulaban de frente. El conductor logró regresar a su carril apenas unos segundos antes de encontrarse con los vehículos que venían en sentido opuesto.

La maniobra se produjo sobre uno de los corredores más utilizados por el transporte de cargas entre Argentina y Chile. Por la cantidad de camiones que circulan diariamente, un error de este tipo puede generar consecuencias graves.

Además, el episodio ocurrió en un tramo de la ruta 7 donde los adelantamientos están condicionados por la señalización y las características del camino. En una curva y con doble línea, los vehículos deben permanecer en su carril.

La situación quedó registrada en video y muestra el riesgo que implicó el adelantamiento.

Otro adelantamiento en plena curva

Esa no fue la única situación registrada durante la jornada. En otro sector de la ruta 7, otro camionero realizó un adelantamiento sobre doble línea y en una curva, sobrepasando a varios camiones que circulaban por delante.

La maniobra también quedó grabada y expone una situación similar: un vehículo de gran porte invade el carril contrario en un sector donde la circulación no permite realizar ese tipo de adelantamientos.

Una ruta con tránsito pesado durante todo el año

Las dos maniobras se produjeron en un mismo día y en distintos sectores del corredor internacional. Si bien se trata de episodios puntuales, las imágenes vuelven a poner el foco en la importancia de respetar las señales y evitar adelantamientos peligrosos.

La ruta 7 concentra buena parte del tránsito de cargas que conecta Mendoza con el paso internacional Cristo Redentor. En ese contexto, una maniobra imprudente entre vehículos de gran porte puede dejar muy poco margen de reacción para quienes circulan en sentido contrario.