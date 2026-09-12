Temperaturas extremas en alta montaña: así estará el tiempo este sábado

Se prevén condiciones de mal tiempo en alta montaña al inicio de la jornada, especialmente en los sectores central y sur.

El mal tiempo se hará presente este sábado en todo el territorio mendocino, con probabilidad de nevadas en el llano, además de lluvias y lloviznas. La situación en alta montaña no es diferente y, si bien se anticipa despejado, las temperaturas serán crueles.

De hecho, la cordillera de Mendoza se encuentra bajo alerta amarilla por “temperaturas extremas”, según el Servicio Meteorológico Nacional (pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas).

Así estará el tiempo en alta montaña este sábado Se prevén condiciones de mal tiempo al inicio de la jornada, especialmente en los sectores central y sur. Se espera una mejora progresiva desde media mañana, con condiciones buenas desde aproximadamente el mediodía hacia la tarde y noche.

Mal tiempo en alta montaña Video: X @VALLEOVA